Абсолютно всички отбори с новости за Гран При на Монако

Абсолютно всички 11 отбора във Формула 1 декларираха новости по своите коли преди началото на първия европейски уикенд за годината в Монако, като голяма част от тези промени са конкретно за специфичните изисквания на пистата в Княжеството.

Най-много новости има за тима на Макларън, който е декларирал общо шест нови елемента, от които само половината са конкретно за Гран При на Монако. В Мерцедес имат един нов елемент по задното си крило за Монако, а в Ред Бул са променили предното си окачване, отворите за охлаждане на предните спирачки, капака на двигателя и задното крило преди Гран При на Монако.

Ред Бул и Мерцедес с интересни "израстъци" по задните си крила за Монако

Считаният за фаворит в Княжеството отбор на Ферари също има специално окачване за този уикенд, а към него Скудерията добавя още промени по пода и дифузьора на своя автомобил. За разлика от други тимовете обаче, Черните кончета не се възползваха от липсата на зони за използване на активната аеродинамика, за да добави допълнителни елементи по своите крила, каквито има за част от другите екипи, включително Мерцедес и Ред Бул.

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Останалите екипи също са направили различни промени по своите коли за уикенда в Монако, като масово се забелязват корекции по предното окачване. В голяма степен тези корекции се правят заради най-бавния и остър завой в календара на Формула 1, а именно фибата в началото на втория сектор.

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1

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Снимки: Imago