Ферари и Макларън с глоби след закъсненията на Леклер и Норис вчера

Отборите на Ферари и Макларън бяха глобени условно с по 5 000 евро от стюардите на Гран При на Монако след закъсненията на Шарл Леклер и Ландо Норис за вчерашната официална пресконференция в Княжеството.

Двамата пилоти и представители на техните екипи бяха привикани при комисарите по-рано днес, за да дават обяснение за закъсненията. И Леклер, и Норис обясниха, че закъснението им се дължи на забавяне при предходен ангажимент по време на медийния ден в Монако.

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Комисарите са отчели това, но и са подчертали, че отборите носят отговорност за програмите на своите пилоти. Поради тази причина те са им наложили условни глоби от по 5 000 евро, които ще стана ефективни едва при повторно подобно нарушение в рамките на следващите 12 месеца.

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Снимки: Imago