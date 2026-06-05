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  3. Ферари и Макларън с глоби след закъсненията на Леклер и Норис вчера

Ферари и Макларън с глоби след закъсненията на Леклер и Норис вчера

  • 5 юни 2026 | 13:57
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Ферари и Макларън с глоби след закъсненията на Леклер и Норис вчера

Отборите на Ферари и Макларън бяха глобени условно с по 5 000 евро от стюардите на Гран При на Монако след закъсненията на Шарл Леклер и Ландо Норис за вчерашната официална пресконференция в Княжеството.

Двамата пилоти и представители на техните екипи бяха привикани при комисарите по-рано днес, за да дават обяснение за закъсненията. И Леклер, и Норис обясниха, че закъснението им се дължи на забавяне при предходен ангажимент по време на медийния ден в Монако.

Абсолютно всички отбори с новости за Гран При на Монако
Абсолютно всички отбори с новости за Гран При на Монако

Комисарите са отчели това, но и са подчертали, че отборите носят отговорност за програмите на своите пилоти. Поради тази причина те са им наложили условни глоби от по 5 000 евро, които ще стана ефективни едва при повторно подобно нарушение в рамките на следващите 12 месеца.

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
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Снимки: Imago

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