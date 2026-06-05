Как Zuffa Boxing планира да превземе спорта

От съперничествата между промоутърите до шокиращото привличане на някои големи имена, стартът на Zuffa Boxing в бойния бизнес далеч не беше тих. В събота компанията ще организира първото си шоу във Великобритания, оглавено от британеца Крис Билам-Смит в Борнемут, като целта е за първи път да остави отпечатък и от тази страна на Атлантическия океан.



В картата има и българин - Марио Вергиев, който ще се бие в лека-тежка категория срещу Лион Хюс.

Основана от президента на UFC Дейна Уайт и подкрепена със саудитско финансиране, новата компания се стреми да се конкурира с вече утвърдените промоутъри в спорта по целия свят. Уайт е по-известен с ролята си в смесените бойни изкуства, но реши да разшири влиянието си и в други спортове.

Zuffa Boxing направи първия си голям ход, когато през февруари привлече полусредната категория Конър Бен в драматичен трансфер от компанията Matchroom на Еди Хърн. Оттогава насам промоцията продължи да подписва с британски бойци, като сред по-забележителните попълнения има няколко имена в полутежка категория.

В събота вечер четирима от новите им бойци в категория до 90 кг ще бъдат в действие — Билам-Смит ще се изправи срещу Райън Розицки, а Джак Маси ще се бие с Чийвън Кларк. Бившият световен шампион на IBF в полутежка категория Джай Опетая, който също замени Matchroom със Zuffa Boxing, според слуховете ще се бие с победителя от главния мач в събота.

По какво Zuffa прави нещата различно?

Един от начините, по които Уайт обеща да промени елементи от спорта, е свързан с начина, по който компанията работи със санкциониращите организации около традиционните пояси. Засега промоцията признава осем теглови категории и има по един шампион на Zuffa във всяка от тях.

Уайт по-рано заяви, че няма да използва традиционните титли на WBC, WBA, WBO и IBF, което доведе до известни противоречия. Опетая беше лишен от титлата си на IBF през март, след като победи Брандън Глантън и стана първият шампион на Zuffa Boxing.

Уайт заяви, че се надява да промени закона „Мохамед Али“ — американски закон от 2000 г., създаден да защитава правата на боксьорите и да се бори с потенциални монополи. Промени в този закон биха могли да му позволят да признае пояс на Zuffa като легитимна световна шампионска титла и да премахне необходимостта да работи с останалите санкциониращи организации.

Шампионът на WBC в полусредна категория Райън Гарсия заяви през май, че се очаква да се бие с Бен през септември, макар официално съобщение все още да няма. Участието на Уайт в боксови събития обаче невинаги е пречило традиционните пояси да бъдат заложени.

Американецът беше копромоутър на мача Канело Алварес срещу Терънс Крофорд миналата година, в който бяха заложени и четирите световни титли в суперсредна категория в шоу под бранда Ring Magazine. Първата бойна седмица на Zuffa Boxing във Великобритания даде представа как компанията може да прави нещата по различен начин.

Пресконференцията в сряда беше далеч по-скромна от това, което обикновено се вижда на традиционните британски шоута. Британските промоции Matchroom, Queensberry и Boxxer обикновено излъчват на живо пресконференция с всички свои бойци, включваща въпроси и отговори в началото на седмицата, за да представят бойната вечер.

Zuffa Boxing организира пристигането на бойците на мястото на събитието, където те говореха с отделни медии в определени часови слотове, преди да се върнат в хотелите си за остатъка от деня. Церемониалният кантар в петък е единственото събитие преди мачовете, което ще бъде излъчено на живо, като на него ще присъстват и други знаменитости и спортисти за сесия с въпроси и отговори.

Билам-Смит смята, че Zuffa Boxing е направила повече от необходимото, за да гарантира, че бойците са добре обгрижени в седмицата преди бойната вечер в събота.

„Със Zuffa се почувствах наистина ценен“, каза той пред BBC Sport. „Начинът, по който правят нещата в бойната седмица, е феноменален. Имат терапевти и диетолози на място и това беше истинско откровение за моя екип. Точно така трябва да бъде — боецът е на първо място и наистина се усеща така. Това е огромна организация и мисля, че всички бойци тук тази седмица ще се почувстват наистина ценени и развълнувани, че са част от толкова страхотна структура.“

Извън ринга имаше доста размяна на реплики между Уайт и Хърн от Matchroom, откакто Zuffa Boxing организира първата си галавечер през януари. Разгорещените онлайн тиради дори доведоха до това двамата шеговито да предложат мач помежду си в отделни интервюта. Онлайн съперничеството също се пренесе в бизнес ходове в рамките на техните спортни сфери.

След като Уайт привлече Бен и Опетая от лагера на Хърн, британецът отговори, като подписа с шампиона на UFC в тежка категория Том Аспинал в своята новосъздадена агенция за таланти. Хърн дори наскоро призова Уайт да освободи Аспинал от договора му с UFC, след като заяви, че шампионът в тежка категория не получава заплащане, отговарящо на стойността му.

Преди това Билам-Смит беше част от лагера на Хърн, но премина в Boxxer и най-накрая осъществи мечтата си да се бие в Борнемут за първи път през 2022 г. Той се състезава още три пъти в родния си град и през 2023 г. спечели световната титла на WBO на стадион „Виталити“ на Борнемут.

„Еди никога не видя визията да се бием тук, а точно това винаги сме искали да направим. Дейна сега го прави на гърба на предишните шоута“, каза Билам-Смит.

Мнозина през годините са се опитвали да се конкурират с Франк Уорън и Хърн, но много малко са постигнали същия дългосрочен успех като тях. Уайт обаче има история на човек, който влиза в даден спорт и излиза на върха — развивайки UFC от почти неизвестна организация до пазарен лидер, който изпревари и в крайна сметка изкупи конкурентните промоции Strikeforce и Pride.

Събота е моментът на Zuffa Boxing да забие знамето си на британска земя, докато Уайт се опитва да утвърди промоцията като един от големите играчи в британския бокс.

Коментар на Дан Джордж за bbc.com

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