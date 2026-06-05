Джо Роугън отчита проблемите на UFC и се радва на конкуренцията им

MVP успя да привлече 17 милиона зрители за първото си ММА шоу в Netflix по-рано този месец, а коментаторът на UFC Джо Роугън смята, че това е чудесно не само за бойците, но и за спорта като цяло. Роугън покани ММА рефера Биг Джон Маккарти и бившия боец Джош Томпсън в своя подкаст, за да обсъдят настоящото състояние на спорта след навлизането на MVP в играта и предстоящото завръщане на Скот Кокър — бившия ръководител на Strikeforce и Bellator, който наскоро обяви, че се връща като ММА промоутър с финансова подкрепа от 60 милиона долара.

Колкото и да аплодира успеха на MVP, Роугън се чуди дали Кокър ще успее.

„Много харесвам Скот, но успех“, каза Роугън. „Когато видях, че са само 60 милиона долара, си казах: това звучи като много пари, докато не се замислиш какво означава да организираш ММА промоция — телевизионна продукция, плащане на бойци, осигуряване на зали, постоянен екип. Може би, знаеш ли? Имаш Тони Хоук с теб. Може би.

Вижте, аз му стискам палци“, продължи той. „Мисля, че се справяше страхотно, когато ръководеше Glory, както и когато навремето управляваше Bellator. Той е наистина приятен човек. Мисля, че е страхотно за всички, ако има повече конкуренция. Смятам, че цялото това нещо с MVP и Netflix е страхотно. Вкара много пари в организацията, много хора получиха повече пари, отколкото биха получили където и да е другаде. Супер. Колкото повече опции, толкова по-добре. Просто, знаете… надявам се да успее. Адски трудно е.“

Конкуренцията е нещо чудесно, каза Роугън. В същото време обаче има различни нива на това доколко феновете са ангажирани.

„Назовете ми един добър мач от XFL, който сте гледали“, каза Роугън. „Разбирате ли какво имам предвид? Няма нищо лошо, сигурен съм, че има страхотни спортисти.“

За Маккарти UFC винаги ще има предимство пред конкурентите заради бранда, който компанията е успяла да изгради в продължение на десетилетия работа по целия свят. Въпреки това той вижда, че UFC вече изпитва затруднения да създава звезди по начина, по който го е правила в миналото.

„Сега много хора дори не знаят кои са бойците в картата, но ще си пуснат събитието, когато видят, че пише UFC, защото вярват в продукта“, каза Маккарти. „И точно това трябва да направиш като компания и като маркетинг. Но единственият проблем, който според мен имат в момента, е, че не могат да промотират хората така, както го правеха, когато ти и аз бяхме в началото и подобни неща. Сега са в позиция, в която имат събитие всяка седмица, така че е трудно да промотираш момчетата, които не са добре познати.“

Бизнес моделът на UFC даде на организацията възможност да подпише изключително доходоносен седемгодишен стрийминг договор с Paramount+, с което навлиза в нова ера на предоставяне на съдържание на феновете без pay-per-view системата. Това обаче не означава, че всеки фен — както случаен, така и хардкор — ще продължи да гледа продукта всеки път, когато е на екран.

„Много често случайните фенове нямат никаква представа, че изобщо има Fight Night“, каза Роугън. „А някои от тези събития са направо луди. За хардкор феновете това е като постоянно да им даваш храна."

„Когато го погледнеш“, каза Маккарти, „UFC има хардкор феновете, но случайните фенове са тези, които издигат нещата на следващо ниво. И е трудно да накараш хората да разберат, че трябва да привлечеш случайните фенове — тези, които не гледат битки постоянно. И това е едно нещо, което признавам на Ронда Раузи. Мисля, че тя свърши невероятна работа с говоренето си и с начина, по който представяше нещата. Тя привличаше вниманието на хората. Тя правеше това, което беше нейната работа.“

UFC има малка бойна карта в Meta APEX, преди да се насочи към Белия дом за мащабно шоу. След това организацията ще се върне в APEX за още една карта, после ще пътува до Азербайджан, преди да се завърне в T-Mobile Arena с Конър Макгрегър срещу Макс Холоуей.

Това ще бъде първият ММА мач на Макгрегър от пет години насам и първата му битка извън pay-per-view формат след победата му над Денис Сивър на UFC Boston през 2015 г. Netflix има четири пъти повече глобални абонати от Paramount+, но популярността на Макгрегър определено може да доближи числата на UFC 329 до тези на MVP MMA 1 в Netflix.

„17 милиона души гледат MVP MMA. Това е огромно. Огромно е“, каза Роугън. „Това е добре за всички. Добре е за спорта. Страхотно е за спорта. Точно от това имаме нужда. Имаме нужда от повече конкуренция, повече погледи върху спорта. И за съжаление, когато става дума за случайните фенове, трябва да има име. Този мач на Конър Макгрегър през юли ще бъде абсолютна лудница. Ще бъде лудница. Хората ще полудеят за завръщането на Конър Макгрегър, защото той е огромна личност.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google