Вторият отбор на България ще участва на силен турнир в Шанхай

Вторият национален отбор по волейбол за жени на България ще участва на силен турнир в Шанхай (Китай), обяви старши треньорът на тима Драган Нешич във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

“Благодарен съм на Българската федерация па волейбол, че тези момичета, които тренират усилено 2 месеца през лятото ще могат да покажат какво са научили на силен международен турнир в Шанхай (Китай) - 2026 Shanghai Volleyball Future Star Championship, който ще се проведе от 22 до 28 юни в Луван. България е в група А заедно с отборите на Китай, Университетът Бъркли, Калифорния (САЩ) и Турция. Д другата група са отборите на Шанхай, Република Корея и Нидерландия”, обяви Драган Нешич във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.