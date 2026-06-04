Китайски състезател с глоба от 20,000 евро - не поздравил феновете преди мач

Състезателят на Bilibili Gaming Чън "Bin" Дзъ-Бин беше санкциониран от китайското първенство по League of Legends LPL с глоба от 150,000 юана, около 19,000 евро, заради нарушение по време на финалите на пролетния сплит.

Причината е, че играчът не е изпълнил задълженията си в официална фенска активност преди мач на отбора, като не е поздравил феновете.

Според лигата поведението му е нарушило професионалните стандарти и е повлияло негативно на атмосферата на събитието. Освен финансовото наказание, Bin ще трябва да премине и през специално дисциплинарно обучение.

Санкция получи и самият клуб Bilibili Gaming за недостатъчен контрол и надзор над своя състезател.

Снимка: LoL Esports

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