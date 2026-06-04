Гладиаторите Джейкъбс и Лайлс в титаничен сблъсък на 100 метра

Гладиаторите на “Олимпико“ са готови да превземат Рим. Часове преди старта на лекоатлетическия турнир Golden Gala “Пиетро Менеа“, Марсел Джейкъбс и Ноа Лайлс си отправиха предизвикателство за спринта на 100 метра. Те го направиха с усмивки, гордо показани медали и на фона на магията на вечната и историческа обстановка, демонстрирайки взаимно уважение между две легенди на спринта, чиито лични рекорди са съответно 9.80 и 9.79 секунди.

В сянката на емблематичната забележителност на Рим американецът с гордост показа златния си медал от 100-те метра на Олимпийските игри в Париж 2024. Джейкъбс отговори с двата си олимпийски златни медала от Токио 2021 – единият в спринта на 100 метра, а другият от историческата щафета 4х100 метра.

Накратко, спектакълът – само прелюдия към това, което ще се случи тази вечер – вече започна под руините на Флавиевия амфитеатър. Около Джейкъбс и Лайлс се събра тълпа от любопитни зрители и фенове, нетърпеливи за селфита и автографи. Двамата се изгледаха предизвикателно, преди да застанат рамо до рамо и да вдигнат високо медалите си, устремени към диамантения трофей. Те се смесиха с веселите туристи, преди да подпалят трибуните на съвременната арена – римския “Стадио Олимпико“.

Марсел Джейкъбс се завръща на Golden Gala след двугодишно отсъствие, докато Ноа Лайлс ще бяга за първи път на 100 метра в римската надпревара. На пистата ще излязат и други шампиони като Лециле Тебого, Акани Симбине, Фердинанд Оманяла и Джеремая Азу.

Снимка: Diamond League

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