Промяна в контролата Черноморец (Балчик) - Фратрия

Черноморец (Балчик) ще изиграе първата си приятелска среща на стадион „Спартак“ във Варна. В нея шампионите на Североизтока ще премерят сили с втородивизионния Фратрия (Бенковски). Двубоят започва в 18:30 часа в събота, 18-ти юли.

Спрямо първоначалната информация проверката трябваше да се състои в Балчик, но тъй като това е последна контрола за Фратрия, тимът иска да я проведе пред собствена публика на стадиона, на който играе домакинските си срещи, и да представи отбора си за новия сезон във Втора лига, който започва седмица по-късно.

За Черноморец това е първа проверка и тя идва доста рано в подготовката, започнала този понеделник. Но пък „чайките“ ще премерят сили с отбор от по-високо ниво във футболната пирамида у нас, което плюс за нашите състезатели.

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