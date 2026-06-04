Роджърс премина границата от 80 метра в Турку, Каралис над 6 м в овчарския скок

Олимпийската шампионка Камрин Роджърс постигна един от осемте рекорда на турнира Paavo Nurmi Games, изпращайки чука си на впечатляващите 80.09 метра по време на състезанието от златния континентален тур на Световната атлетика в Турку в сряда.

Двукратната световна шампионка, която вече е втората най-добра състезателка в историята на дисциплината, започна с 73.43 м. Още във втория си опит тя поведе с рекорд на турнира от 77.87 м. Последваха 76.76 м в третия кръг, преди да запази най-доброто за финала, когато уредът се приземи на 80.09 м.

Това беше третото ѝ състезание през годината с резултат над 80 метра, след като стартира сезона си с 81.13 м – постижение, което я нарежда на второ място във вечната световна ранглиста. Финландското дуо Силя Косонен и Криста Терво завършиха съответно на второ и трето място със 76.41 м и 75.55 м.

Джаксън и Каралис сред останалите рекордьори

Американката Чейс Джаксън също постави рекорд на турнира в тласкането на гюле при жените, печелейки с 20.66 м. Световната шампионка в зала започна с 20.19 м, след което подобри постижението си до победния резултат в третия кръг. Световната шампионка Джесика Схилдер, която наскоро постави рекорд на Диамантената лига от 21.09 м в Шанхай, завърши втора с 20.18 м, а двукратната световна шампионка в зала Сара Митън беше трета с 19.47 м. И трите състезателки надминаха предишния рекорд на турнира.

Емануил Каралис стана първият мъж, преодолял шест метра на Paavo Nurmi Games, печелейки овчарския скок с 6.00 м. Гръцкият атлет записа успешни опити от първи път до победната си височина, преди да завърши състезанието с три неуспешни опита на 6.10 м. Кей Си Лайтфут остана втори с 5.72 м.

Рекорд на турнира имаше и в овчарския скок при жените, където новозеландката Имоджен Айрис преодоля 4.81 м, което е и неин личен рекорд. Айрис се нуждаеше от трети опити както на 4.71 м, така и на 4.81 м, но в крайна сметка спечели убедително пред американката Габриела Леон (4.56 м).

Монае Никълс грабна победата в скока на дължина при жените с рекорд на турнира от 6.88 м, излизайки начело в петия кръг, след като британката Джазмин Сойърс беше задала стандарта. Сойърс завърши втора с най-добър резултат за сезона от 6.62 м.

Рекорди паднаха и в двете състезания на 3000 метра стийпълчейз. Мароканецът Мохамед Тиндуфти спечели при мъжете с 8:11.52. Абрахам Симе, който беше поставил предишния рекорд през 2022 г., също слезе под това време с 8:14.09 за второто място.

При жените надпреварата беше много по-оспорвана. Етиопката Алемнет Уале спечели с 9:16.18, надделявайки над американката Грейси Хайд, която записа личен рекорд от 9:16.61. Финландката Илона Мононен беше трета с национален рекорд от 9:18.50.

Бягането на 1500 метра при мъжете предложи изключителна конкуренция, като първите 12 атлети финишираха под предишния рекорд на турнира. Испанецът Мохамед Атауи спечели с 3:31.82 пред белгиеца Рубен Верхейден (3:32.71) и американеца Сам Пракел (3:32.76).

Брем и Чех с победи в дългите бягания и диска

Флориан Брем поведе германска двойна победа на 5000 метра при мъжете. Той поведе в заключителните етапи и спечели с 12:56.80, изпреварвайки специалиста в стийпълчейза Фредерик Руперт, който финишира с 12:57.61. С този резултат Руперт стана едва петият мъж в историята, който е слизал под осем минути на 3000 метра стийпълчейз и под 13 минути на 5000 метра.

Словенският световен шампион от 2022 г. Кристиян Чех продължи силния си сезон в хвърлянето на диск при мъжете, печелейки с 69.13 м в серия, която съдържаше четири опита, достатъчни за победата. Зад него разликата между следващите трима атлети беше само 25 см. Световният шампион Даниел Стол беше втори с 67.40 м, Матю Дени трети с 67.26 м, а британецът Лорънс Окойе четвърти с 67.15 м.

Намиращата се в отлична форма украинка Юлия Левченко спечели скока на височина при жените с успешен трети опит на 1.97 м, изтръгвайки победата от ямайката Ламара Дистин, която водеше до тази височина.

В другите дисциплини британецът Ромел Глейв спечели на 100 метра при мъжете с 10.16, докато Габриела ДеБюс-Стафорд взе победата на 1500 метра при жените с 4:04.40, печелейки с преднина от една секунда. Райниа Джоунс спечели на 100 метра с препятствия при жените с 12.60.

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Снимки: Imago