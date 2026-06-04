Дуплантис се завръща на сцената на световния си рекорд в Стокхолм

Арманд Дуплантис ще се завърне на мястото, където постави един от многобройните си световни рекорди, за да участва в овчарския скок на турнира Bauhaus-Galan в Стокхолм в неделя. Това е петият кръг от веригата Диамантена лига за 2026 г.

Шведската звезда преодоля 6.28 м на Олимпийския стадион в Стокхолм миналата година, добавяйки още един сантиметър към собствения си световен рекорд. Оттогава многократният световен и олимпийски шампион и “Атлет на годината“ вдигна летвата до 6.31 м, постижение, което също записа на родна земя в Упсала по-рано тази година.

Дуплантис е непобеден от почти три години и вече добави още отличия към забележителната си кариера през 2026 г. След като постави последния си световен рекорд в Упсала през март, той спечели и четвърта световна титла в зала. Шведът откри сезона си на открито миналия месец в Шанхай, побеждавайки с най-добър резултат в света за сезона от 6.12 м.

Надпреварата в Стокхолм ще бъде едва второто му състезание на открито за годината. Той ще се изправи срещу трима други атлети, които вече са преодолявали 6.00 м този сезон: световния бронзов медалист Къртис Маршал от Австралия, норвежкия рекордьор Сондре Гутормсен и американеца Закари Брадфорд.

Дисциплини, изпълнени със световни медалисти

Олимпийската шампионка Кийли Ходжкинсън ще направи първото си бягане на 800 метра на открито за 2026 г. Световната рекордьорка в зала ще се състезава с шампионката от Диамантената лига Одри Веро, която наскоро спечели в Рабат с най-добър резултат в света за сезона на открито – 1:56.56. Сред конкурентките ѝ са още световната шампионка в зала от 2025 г. Прудънс Секгодисо, финалистката от световно първенство Сейдж Хърта-Клекър и европейската бронзова медалистка Анаис Буржоан.

В бягането на 3000 метра стийпълчейз при мъжете ще се съберат всички медалисти от последните три световни шампионата. Двукратният олимпийски шампион Суфиане Ел Бакали пристига в Стокхолм след победа в Рабат миналата седмица с водещ резултат в света от 7:57.25, второто най-бързо време в кариерата му.

Той ще се изправи срещу световния шампион Джорди Биймиш, световния рекордьор Ламеха Гирма, шампиона на Диамантената лига за 2023 г. Саймън Кипроп Коеч, световния бронзов медалист Едмънд Серем, олимпийския сребърен медалист Кенет Рукс и олимпийския бронзов медалист Ейбрахам Кибиуот.

Бягането на 1500 метра при мъжете може да се превърне в едно от най-интересните състезания на турнира, тъй като силната конкуренция ще се опита да подобри рекорда на състезанието, който датира от 1997 г. Постижението на Хишам Ел Геруж от 3:29.30 остава стандартът в Стокхолм и никой друг не е слизал под 3:30 на този турнир. Това може да се промени в неделя, когато пред родна публика ще застане световният бронзов медалист на 10 000 метра Андреас Алмгрен.

Той ще се състезава със световния шампион от 2019 г. Тимъти Чериот, който е трикратен победител в Стокхолм, световния шампион на 10 000 метра Джими Гресие, френския рекордьор Азедин Хабз, световния шампион на шосейна миля Хобс Кеслър, олимпийския бронзов медалист Яред Нугусе и австралиеца Камерън Майърс, който е непобеден в осем състезания тази година в дисциплини от 800 до 5000 метра.

Бягането на 800 метра при мъжете също се отличава със силно международно присъствие. Световният шампион от 2023 г. Марко Ароп ще се изправи срещу световния шампион в зала Купър Луткенхаус, който все още е тийнейджър, и световния бронзов медалист в зала Мохамед Атауи.

В стийпълчейза на 3000 метра при жените сред претендентките са Маруа Бузаяни от Тунис, Алис Фино от Франция, Габриел Дженингс от САЩ и Кена Туфа от Етиопия.

Джеферсън-Уудън открива сезона си на 100 метра

Тройната световна шампионка Мелиса Джеферсън-Уудън ще участва в първото си бягане на 100 метра за годината в Стокхолм. Три дни след като се състезава на 200 метра в Рим, американската спринтьорка ще се изправи срещу британската рекордьорка Дина Ашър-Смит, американката Джейшъс Сиърс и италианската световна шампионка в зала Зайнаб Досо.

В бягането на 400 метра при мъжете ще участват шестима атлети с резултати под 44 секунди. Олимпийският сребърен медалист Матю Хъдсън-Смит, олимпийският бронзов медалист Музала Самуконга, световният сребърен медалист Джерийм Ричардс, шампионът от Диамантената лига Джакори Патерсън, световният сребърен медалист в зала Халеб Макрей и южноафриканецът Закити Нене ще застанат на старта в дисциплината.

Кени Беднарек се завръща в Диамантената лига на 200 метра при мъжете след победата си в Рабат с 19.69. Световният и олимпийски сребърен медалист ще се изправи срещу финалиста от световно първенство Синесифо Димбиле и кубинския рекордьор Рейниер Мена.

Хвърлянията събират шампиони

Със стартов списък в тласкането на гюле, който включва победителките от всички световни първенства от 2022 г. насам, рекордът на турнира на Валери Адамс от 20.57 м може да бъде застрашен.

Световната шампионка Джесика Схилдер, която наскоро счупи рекорда на Диамантената лига с 21.09 м, ще се състезава със световната шампионка в зала Чейс Джаксън, която идва след победа с 20.66 м в Турку, двукратната световна шампионка в зала Сара Митън и олимпийската шампионка Йемиси Мабри (с моминско име Огунлейе).

В хвърлянето на диск при мъжете ще се състезават световният шампион от 2022 г. Кристиян Чех, който спечели в Турку по-рано тази седмица, трикратният световен шампион Даниел Стол, олимпийският бронзов медалист Матю Дени, олимпийският шампион Роджи Стона и световният бронзов медалист Алекс Роуз.

Надпреварата в хвърлянето на диск при жените ще събере на едно място пълните подиуми от последните две световни първенства. Световната и олимпийска шампионка Валери Сион ще се състезава срещу двете атлетки, които я предшестваха като световни шампионки: Лаулвуга Таусага и Фен Бих.

В скока на дължина при жените двукратната световна шампионка Малайка Михамбо оглавява списъка с участнички. Тя ще се изправи срещу шампионката от Диамантената лига Лариса Япикино, световната шампионка в зала Агата де Соуса и световната шампионка в зала за 2025 г. Клер Брайънт.

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Снимки: Imago