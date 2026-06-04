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  3. Христо Илиев пред Sportal.bg: Трябват ми повече стартове, за да се разбягам

Христо Илиев пред Sportal.bg: Трябват ми повече стартове, за да се разбягам

  • 4 юни 2026 | 17:11
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Христо Илиев спечели втория си старт на 100 метра за сезона на турнира “Самарско знаме” в Стара Загора вчера. Сливналията даде резултат 10.34 сек, след като само преди няколко дни триумфира в баня с личен рекорд от 10.22 сек. Илиев даде специално интервю за Sportal.bg в Стара Загора. 

53 Турнир по лека атлетика в Стара Загора

“По принцип не очаквах да стартирам сезона с личен резултат. Има още какво да се желае в старта, на това бягане в Гърция реално залитнах малко повече, отколкото трябва. Но съм доволен от началото на сезона. Аз още не съм във форма, ние доскоро правехме много сериозни двуразови тренировки и тепърва ще става по-добра формата”, каза Илиев пред Sportal.bg

Нова победа за Христо Илиев на 100 метра
Нова победа за Христо Илиев на 100 метра

“Не съм доволен от резултата си в Стара Загора, бягах с лек насрещен вятър. Бих казал, че съм още леко изморен от последното ми състезание. С малко почивка вярвам, че ще имам много по-силни резултати. Тази събота ще бягам пак в Гърция, следващата също и след 2 седмици е Балканиадата. На мен ми трябват малко повече стартове, за да мога да се разбягам и горе-долу на Балканиадата вече ще съм във форма”, добави европейският рекордьор на 60 метра за младежи под 23 години. 

Цялото интервю с Христо Илиев може да намерите във видеото.  

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Снимки: Борислав Трошев

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