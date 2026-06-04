Донски се пребори за четвърта поредна победа и 1/4-финал на "Чаланджър"-а в Сентурион

Националът на България за купа “Дейвис” Александър Донски се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите “Чалънджър 50” в Сентурион (Република Южна Африка) с награден фонд 63 хиляди долара.

27-годишният българин, който премина през квалификациите, надигра Едуард Уинтър (Австралия) със 7:6(2), 6:7(4), 7:5 в мач, продължил близо три часа и половина. Двубоят беше прекъснат заради дъжд и краят му се отложи за следобеда, въпреки че започна още сутринта.

Донски отрази три сетбола в десетия гейм на откриващия сет, а впоследствие успя да спечели тайбрека, за да поведе в резултата. Във втората част Уинтър стоя по-добре на корта в новия тайбрек и прати срещата в решаващ сет. В него отново нищо не разделяше двамата, но Донски осъществи най-важния пробив за двубоя в 11-тия гейм, с който си осигури шанс да сервира за победата и успя а я постигне.

Така той заработи 1800 долара и 11 точки за световната ранглиста, в която заема 687-ото място. Следващият му съперник ще бъде 21-годишният квалификант Тунджай Дуран (Турция), 645-и в класацията на АТР.

Александър Донски участва и в надпреварата на двойки заедно с Алек Бекли (Република Южна Африка), но двамата отпаднаха в първия кръг.

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