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  3. Динев и Марков отпаднаха на сингъл, но продължават на двойки в Кайзери

Динев и Марков отпаднаха на сингъл, но продължават на двойки в Кайзери

  • 4 юни 2026 | 16:27
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Динев и Марков отпаднаха на сингъл, но продължават на двойки в Кайзери

Динко Динев и Виктор Марков отпаднаха във втория кръг на сингъл на турнир по тенис на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

22-годишният Динев, който е поставен под номер 7, записа победа в първия си мач за деня срещу „щастливия губещ“ от квалификациите Пьотр Павлак (Полша) със 7:6(10), 7:6(1) за два часа и 20 минути на корта, но след това във втората си среща днес той се отказа при 3:6, 1:3 срещу участващия с „уайлд кард“ представител на домакините Бора Шенгюл.

21-годишният Марков пък загуби шестия в схемата Мерт Тюркер (Турция) със 7:6(8), 3:6, 1:6.

Динев и Марков продължават напред в надпреварата на двойки, където на четвъртфиналите очакват победителите от двубоя между руснаците Тимофей Дерепаско/Даниил Степанов срещу Даниел Филипс (Бермуда)/Богдан Селезньов (Русия).

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