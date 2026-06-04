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Селекционерът на Белгия: Лукаку няма да е титуляр

  • 4 юни 2026 | 15:45
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Селекционерът на Белгия: Лукаку няма да е титуляр

Селекционерът на Белгия Руди Гарсия призна, че Ромелу Лукаку няма да започне като титуляр на Световното първенство в Северна Америка. В интервю за “Гадзета дело Спорт” той коментира шансовете на неговия тим на Мондиала, както и разкри кои са неговите фаворити.

“Първо трябва да преминем груповата фаза, което ще е подобрение спрямо 2022 г. След това ще видим. Зависи и от съперниците, срещу които ще се изправим. Но желанието е да останем в битката до Ню Йорк”, заяви Гарсия. Белгия е в група G заедно с Египет, Иран и Нова Зеландия.

Попитан за фаворитите на Световното, той заяви: “Франция, Испания, Аржентина, може би дори Англия и Бразилия. Ние вече не сме страната, която беше на първо място в ранглистата на ФИФА за шест години. Ние сме аутсайдери и това е окей. Като треньор аз съм свикнал с подобни ситуации”.

Голмайсторът на Белгия Ромелу Лукаку игра само 64 минути за Наполи през изминалия сезон в рамките на седем мача, в които влезе като резерва. Той получи контузия по време на предсезонната подготовка, която го извади от игра за дълго време. През март той изнерви Наполи, след като остана в Белгия да тренира индивидуално без да е получил разрешение от клуба.

“Честно казано, мислех, че той ще е в по-лошо състояние след дългото отсъствие. В Наполи няма място за него и се надявам да играе редовно в бъдеще. Радвам се, че се възстанови, защото Белгия няма друг играч като него. Ще подходим внимателно към него. Знам, че всички искат да го видят като титуляр срещу Египет, но това няма да се случи. Ще действаме стъпка по стъпка”, коментира треньорът.

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