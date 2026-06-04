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Енчева и Стаматова ще играят на четвъртфиналите в Куршумлийска Баня

  • 4 юни 2026 | 15:14
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Енчева и Стаматова ще играят на четвъртфиналите в Куршумлийска Баня

Българките Лидия Енчева и Юлия Стаматова се класираха за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 3 Енчева се справи с участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Елена Милутинович с 6:0 и отказване на съперничката заради травма.

Шестата в схемата Стаматова пък елиминира сръбкинята Клара Вая с 6:4, 6:2 за 87 минути, след като взе три последователни гейма, за да спечели първия сет, а след това във втората част със серия от пет поред тя си осигури и крайната победа.

Така за място на полуфиналите двете българки ще играят една срещу друга утре. Двете са се срещали веднъж на това ниво, като 19-годишната Енчева печели срещу 33-годишната левичарка Стаматова с 6:4, 6:1 също на четвъртфинал в Курмшумлийска Баня през юни миналия сезон.

В надпреварата на двойки Юлия Стаматова и Маделиф Хагеман (Нидерландия), поставени под номер 3, по-късно днес ще излязат на четвъртфиналите срещу Ема Гирардато (Италия) и Еугения Менендес (Испания).

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