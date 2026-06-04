Куп изненади в разширения състав на мъжкия национален отбор по баскетбол

Селекционерът на мъжкия национален отбор по баскетбол Любомир Минчев обяви разширения състав за предстоящия мач с Норвегия от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029 на 5 юли. Сред имената има и доста изненади. Ето кои са повиканите играчи, които ще стартират лагера на 8 юни (понеделник) в София.

Най-полезният играч на редовния сезон на Евролигата, Александър Везенков ще води националите в изключително важната баскетболна среща.



Освен това Българската Федерация по баскетбол е в процес на натурализиране на Умоджа Гибсън, който също попада в разширения състав за 5 юли. Умоджа е американски състезател на позиция плеймейкър, роден на 4-ти юли 1998 г. в Тексас. Завършва университета Де Пол, който е сред най-титулованите отбори в колежанското първенство на САЩ. Гибсън има зад гърба си мачове в Адриатическата лига и Еврокупата на ФИБА. През настоящия сезон е избран за най-полезен състезател на турнира на Купата на Словения (СПАР Къп). Визитката му се допълва от 3 сезона в Европа:

2022-23 БК Гьотинген (Германия) 46 мача, 14.6 точки/мач, 4,7 асистенции/мач, 2.3 отнети топки/мач

2023-24 КК Спартак Суботица (Сърбия) 30 мача, 8,7 точки/ мач, 2.8 асистенции/мач

2024-25 КК Цедевита Олимпия Любляна (Словения) 58 мача, 16.1 точки/мач, 5.3 асистенции/мач, 2.1 борби/мач

РАЗШИРЕН СЪСТАВ НА БЪЛГАРИЯ:



Коди Милър-Макинтайър

Умоджа Гибсън

Константин Тошков

Александър Гавалюгов

Михаил Калинов



Мартин Русев

Павлин Иванов

Александър Стоименов

Кръстомир Михов

Мирослав Васов



Борислав Младенов

Иван Алипиев

Стефан Михайлов

Христо Бъчков



Иван Спиров

Йордан Минчев

Александър Везенков

Николай Михайлов

Симеон Лепичев



Константин Костадинов

Кристиян Занов

Цветомир Чернокожев

Андрей Иванов

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