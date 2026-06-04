Михаил Гавазов пред Sportal.bg: Ще играя в НБА, това е мечтата ми

Младият български талант за пътя си в баскетбола, колежанското първенство на САЩ и мечтата за НБА

След четири години в Балкан, където печели титли при подрастващите, Купата на ББЛ и две шампионски титли в НБЛ, Михаил Гавазов избира да продължи развитието си в Съединените щати. След успешен сезон с Блу Рейдърс той направи следващата крачка в кариерата си и премина в университета Орал Робъртс, където през новия сезон ще играе в NCAA.

За младото крило баскетболът никога не е бил просто занимание.

„Аз винаги съм знаел, че баскетболът не е просто хоби. Баскетболът за мен е живот и винаги съм целял да бъда най-добрата версия на себе си“, споделя в интервю за Sportal.bg талантът.

Първият човек, който повярва в него, е неговата майка.

„Човекът, който повярва в мен, бе майка ми. Тя беше моят първи треньор“, казва Гавазов.

По пътя си към американския колежански баскетбол Гавазов преминава през Левски, Славия, Балкан и Политехника.

„Бих казал, че съм взел от всеки отбор по нещо. Спортът е призвание за мен и той ме направи човека, когото съм“, добавя родното крило.

Решението да замине за САЩ идва естествено за него.

„Животът ни предоставя много трудности. Знаейки, че това е моето призвание, не съм се и поколебал да взема това решение“, признава играчът.

След сезона с Блу Рейдърс идва и възможността за трансфер в Орал Робъртс.

„Благодарение на моя агент, заради когото достигнах и до Америка, целта винаги е била да съм в първа лига и на възможно най-доброто ниво. След успешния сезон за Блу Рейдърс с агента ми започнахме да търсим нов отбор, който да ме иска. Първоначално трябваше да подпиша с друг отбор, но в Zoom срещата не се появи никой. От тогава започнахме да търсим нов отбор. От Орал Робъртс бяха страхотни професионалисти. Старши треньорът представи останалия щаб“, разказва Гавазов.

През новия сезон българинът ще бъде един от шестимата наши баскетболисти в колежанската първа дивизия.

„За мен е истинска чест да съм рамо до рамо с момчета, които познавам и които вече са подписали в първа лига. Чувството е страхотно“, допълва той.

Гавазов вярва, че присъствието на повече българи в колежанския баскетбол може да даде увереност на младите играчи у нас.

„Когато съм тук, ходя да гледам републикански мачове, седя по залите и много малки български баскетболисти винаги се обръщат към мен и ми се радват. Много от юношите и кадетите виждат как сме влезли в първата дивизия и гледат с идеята, че и те могат да го направят. Все едно е по-достъпно“, казва още Гавазов.

Животът в Съединените щати му помага да развие играта си и да се адаптира към различен стил баскетбол.

„Стилът на игра е по-физически, темпото е по-бързо и има повече игра в изолация. Научих се как да наблягам на играта си едно на едно и най-важното – научих се да се адаптирам“, обяснява Гавазов.

Според него обаче хората често виждат само крайния резултат:

„Това, което не се вижда от хората, е трудът, който полагаш. Никой не знае, че сутрин ставам рано за допълнителна тренировка. Никой не знае, че оставам и след тренировката допълнително. Определено само успехите се виждат, но трудът, който полагаш, не се вижда от всеки човек.“

Въпреки живота отвъд океана той продължава да следи случващото се в България.

„Следя българското първенство. Обичам да гледам. Фен съм, особено сега, тъй като съм израснал с повечето момчета, които вече играят професионално“, споделя 21-годишният талант.

Гавазов не крие и възхищението си от Александър Везенков.

„Следя Везенков. Истинско удоволствие е. Това Везенков да спечели Евролигата е просто специално, след като последните години все нещо се случваше. Насълзиха ми се очите, като видях, че най-накрая печели титлата", казва, без да крие вълнението си, Гавазов.

А когато разговорът стига до собствените му цели, той е категоричен:

„Аз от малък съм насочен да бъда най-добрата версия на себе си и да бъда най-добрият баскетболист. Трябва да си малко налудничав да си казваш мечтите, но аз смея да твърдя – ще играя в НБА“.

Гошо Методиев

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google