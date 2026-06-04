България с 40 атлети на Балканиадата във Волос

България ще бъде представена от 40 състезатели на Балканското първенство по лека атлетика за мъже и жени, което ще се проведе на 20 и 21 юни във Волос, Гърция.
Съставът на националния тим е определен от Треньорските комисии към БФЛА и включва 22 мъже и 18 жени. В отбора са включени почти всички водещи български атлети, които ще се борят за отличия срещу най-добрите състезатели на Балканите.
Сред звездите на тима е Божидар Саръбоюков, който ще участва в коронната си дисциплина – скок дължина. Тихомир Иванов ще защитава българските цветове в скока на височина, а Христо Илиев ще се впусне в битката за титлата на най-бързия мъж на Балканите.
При жените Александра Начева ще стартира в тройния скок. Една от най-опитните български състезателки – Габриела Петрова, няма да пътува за Волос, въпреки отличната си форма. Вчера тя покри норматива за Европейското първенство през август с резултат от 14.29 м, но ще пропусне Балканиадата заради участие в международен турнир в Германия.
Пламена Миткова също няма да бъде част от състава, тъй като продължава възстановяването си от травмата, получена през зимния сезон.
Ето и целия отбор на България за Балканиадата във Волос, Гърция:
МЪЖЕ
100 м - Христо Илиев
200 м - Никола Караманолов, Георги Петков
400 м - Тодор Тодоров
800 м - Иван Иванов
1500 м - Иван Иванов
3000 м - Иван Андреев
110 м с преп. - Станислав Станков, Добромир Николов
400 м с преп. - Тодор Тодоров, Радин Вълчев
3000 м стипълчейз - Павел Андреев
Скок височина - Тихомир Иванов, Кристиян Цанев
Скок дължина - Божидар Саръбоюков, Стилиян Орлинов
Троен скок - Зинга Барбоса, Лъчезар Вълчев
Диск - Деян Гемишев, Симеон Касълс
Чук - Валентин Андреев
Копие - Десислав Костов
Десетобой - Крум Захариев
4х100 м - Георги Петков, Никола Караманолов, Зинга Барбоса, Христо Илиев
4х400 м - Радин Вълчев, Димитър Христов, Иван Иванов, Тодор Тодоров
4х400 м смесена - Димитър Христов, Росина Николова, Тодор Тодоров, Ади Савова
ЖЕНИ
100 м - Кристен Радуканова, Радина Величкова
200 м - Кристен Радуканова, Ади Савова
400 м - Ади Савова, Дева-Мария Драгиева
800 м - Росина Николова, Мина Младенова
1500 м - Лиляна Георгиева
3000 м - Лиляна Георгиева
110 м с преп. - Пламена Чакърова
400 м с преп. - Кристина Борукова
Скок височина - Ание Степелтън, Наталия Захариева
Скок дължина - Милена Миткова, Галина Николова
Троен скок - Александра Начева, Виктория Ангелова
Копие - Лили-Стойчева Иванова
Седмобой - Вивиан Кръстев
4х100 м - Пламена Чакърова, Кристен Радуканова, Мила Димитрова, Радина Величкова
4х400 м - Лиляна Георгиева, Кристина Борукова, Дева-Мария Драгиева, Росина НиколоваДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google