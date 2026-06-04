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България с 40 атлети на Балканиадата във Волос

  • 4 юни 2026 | 11:11
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България с 40 атлети на Балканиадата във Волос

България ще бъде представена от 40 състезатели на Балканското първенство по лека атлетика за мъже и жени, което ще се проведе на 20 и 21 юни във Волос, Гърция.

Съставът на националния тим е определен от Треньорските комисии към БФЛА и включва 22 мъже и 18 жени. В отбора са включени почти всички водещи български атлети, които ще се борят за отличия срещу най-добрите състезатели на Балканите.

Сред звездите на тима е Божидар Саръбоюков, който ще участва в коронната си дисциплина – скок дължина. Тихомир Иванов ще защитава българските цветове в скока на височина, а Христо Илиев ще се впусне в битката за титлата на най-бързия мъж на Балканите.

При жените Александра Начева ще стартира в тройния скок. Една от най-опитните български състезателки – Габриела Петрова, няма да пътува за Волос, въпреки отличната си форма. Вчера тя покри норматива за Европейското първенство през август с резултат от 14.29 м, но ще пропусне Балканиадата заради участие в международен турнир в Германия.

Пламена Миткова също няма да бъде част от състава, тъй като продължава възстановяването си от травмата, получена през зимния сезон.

Ето и целия отбор на България за Балканиадата във Волос, Гърция:

МЪЖЕ

100 м - Христо Илиев

200 м - Никола Караманолов, Георги Петков

400 м - Тодор Тодоров

800 м - Иван Иванов

1500 м - Иван Иванов

3000 м - Иван Андреев

110 м с преп. - Станислав Станков, Добромир Николов

400 м с преп. - Тодор Тодоров, Радин Вълчев

3000 м стипълчейз - Павел Андреев

Скок височина - Тихомир Иванов, Кристиян Цанев

Скок дължина - Божидар Саръбоюков, Стилиян Орлинов

Троен скок - Зинга Барбоса, Лъчезар Вълчев

Диск - Деян Гемишев, Симеон Касълс

Чук - Валентин Андреев

Копие - Десислав Костов

Десетобой - Крум Захариев

4х100 м - Георги Петков, Никола Караманолов, Зинга Барбоса, Христо Илиев

4х400 м - Радин Вълчев, Димитър Христов, Иван Иванов, Тодор Тодоров

4х400 м смесена - Димитър Христов, Росина Николова, Тодор Тодоров, Ади Савова

ЖЕНИ

100 м - Кристен Радуканова, Радина Величкова

200 м - Кристен Радуканова, Ади Савова

400 м - Ади Савова, Дева-Мария Драгиева

800 м - Росина Николова, Мина Младенова

1500 м - Лиляна Георгиева

3000 м - Лиляна Георгиева

110 м с преп. - Пламена Чакърова

400 м с преп. - Кристина Борукова

Скок височина - Ание Степелтън, Наталия Захариева

Скок дължина - Милена Миткова, Галина Николова

Троен скок - Александра Начева, Виктория Ангелова

Копие - Лили-Стойчева Иванова

Седмобой - Вивиан Кръстев

4х100 м - Пламена Чакърова, Кристен Радуканова, Мила Димитрова, Радина Величкова

4х400 м - Лиляна Георгиева, Кристина Борукова, Дева-Мария Драгиева, Росина Николова

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