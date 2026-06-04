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Postbank Tennis Gala: когато вдъхновението излиза на корта

  • 4 юни 2026 | 10:33
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Postbank Tennis Gala: когато вдъхновението излиза на корта

Със сигурност вече сте го виждали на новата рекламна визия на Postbank – изискан, елегантен, в бял костюм и излъчващ онази лекота, която носят само големите шампиони. Безапелационната звезда на световния тенис Григор Димитров – дългогодишен посланик на Postbank - олицетворява по най-добрия начин посланието „Когато сложното изглежда лесно“. 35 години Postbank.

превежда своите клиенти през всички трансформационни процеси на банкирането с лекотата, която е присъща на най-големите професионалисти. И отбелязвайки своята 35-годишнина, чертае бъдеще с обновена визуална идентичност и ново стратегическо позициониране, което напълно отговаря на модерния характер на един от най-обичаните банкови брандове у нас.

На 12 юни Postbank отново прави подарък на всички българи с участието на Григор Димитров. След като преди малко повече от година българската звезда игра демонстративен мач с Новак Джокович, тази година ще излезе на корта в зрелищен шоу спектакъл срещу Стефанос Циципас.

Събитието, което ще събере близо 12 000 човека в зала “Арена София” в София, ще се проведе под патронажа на президента на България Илияна Йотова.

Зрителите ще се насладят на комбинация от тенис на най-високо ниво и пищна сценична концепция. Григор Димитров, достигал до №3 в световната ранглиста и носител на титлата от Финалите на ATP, е един от най-елегантните играчи на съвременния тенис. Стефанос Циципас, финалист на Ролан Гарос и Откритото първенство на Австралия, с дългогодишно присъствие в топ 10 на света, също е сред най-атрактивните тенисисти през последните години.

Това е среща между талант, характер и присъствие. Двамата тенисисти имат различен стил, но еднаква способност да вдъхновяват хората – не само с победите си, а и с начина, по който преминават през предизвикателствата на големия спорт.

За Григор Димитров последните месеци са поредното доказателство колко изискващ може да бъде световният тенис. През годините той неведнъж е доказвал защо остава сред най-разпознаваемите имена в спорта. Със своя стил и отношение към играта той се превърна в пример за това как талантът върви ръка за ръка с дисциплината и характера.

А когато играе пред българска публика, това винаги е зареждащо и за двете страни.

Стефанос Циципас пристига в София като една от най-харизматичните фигури на съвременния ATP тур. Играч със силно присъствие както на корта, така и извън него, той олицетворява новото поколение в тениса. И макар последните сезони също да носят своите предизвикателства за Циципас, той продължава да бъде сред играчите, които могат да променят хода на всеки мач с енергията, темперамента и атакуващия си стил.

Именно това прави срещите му с Григор толкова специални - защото и двамата са пример за хъс, борбеност и сила на шампионския дух.

Зад блясъка на Postbank Tennis Gala стои и важна мисия. Инициативата ще подкрепи Фондация „Григор Димитров“ и каузи, свързани с развитието на деца и млади таланти - тема, която естествено се свързва както с личната мисия на тенис звездата, така и с философията на Postbank да инвестира в бъдещето на младите хора.

Подобни събития оставят много повече от спортен спомен – те вдъхновяват следващото поколение да бъде по-смело, по-уверено и по-устремено към собствените си цели. Показват, че успехът не идва случайно, а е резултат от постоянство, дисциплина и желание за развитие. Именно това превръща Postbank Tennis Gala в нещо повече от тенис спектакъл – в послание да вярваш повече в собствените си възможности и мечти.

А за феновете остава възможността да бъдат част от емоцията, която ще се помни дълго.

Не пропускайте да вземете своите билети за Postbank Tennis Gala в мрежата на Eventim.

Събитието се реализира с генералната подкрепа на Visa, съдействието на Nexo, Булстрад, Булстрад Живот и ПОК “Доверие“. Партньори на тенис галата са още Samsung, A1, Системата на Кока-Кола в България, SLYBET, INSA Oil, Asebo, Mellon Bulgaria, CSoft, Printec Group, Pixels, Kalistratov Group, SOT161, Grand Plaza Mall Burgas, Mundus services и AG Capital.

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