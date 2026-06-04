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B8 и BetBoom са първите отбори, класирали се за етап № 2 от Мейджъра, Liquid и HEROIC в двубой за оцеляване в Кьолн

  • 4 юни 2026 | 10:25
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B8 и BetBoom са първите отбори, класирали се за етап № 2 от Мейджъра, Liquid и HEROIC в двубой за оцеляване в Кьолн

Отборите на B8 и BetBoom записаха три поредни победи в първата фаза на Мейджъра по Counter-Strike в Кьолн, като така успяха да стигнат до етап № 2 на турнира. Сред тимовете на следващия етап е и Monte на българина Алекс "Rainwaker" Петров.

SINNERS и Gaimin Gladiators пък са първите състави, елиминирани от шампионата след три поредни загуби. С непосредствен шанс за класиране - при 2 победи и 1 загуба, към момента са Gamer Legion, BIG, MiBR,Lynn Vision, M80 и NRG.

Двойките THUNDER dOWNUNDER - FlyQuest, TYLOO - Sharks и Liquid - HEROIC ще играят срещи за оцеляване в турнира днес.

Снимка: HLTV

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