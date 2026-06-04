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Александър Василев след първата титла при мъжете: Сега съм с една крачка по-близо до целта

  • 4 юни 2026 | 09:37
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Александър Василев след първата титла при мъжете: Сега съм с една крачка по-близо до целта

"Първата титла при мъжете за мен означава една крачка по-близо да целите, които съм си поставил”, заяви младата звезда на българския тенис Александър Василев, който спечели дебютната си титла на сингъл в турнир за мъже. 19-годишният национал на България победи на финала в Куршумлийска баня Денис Клок (Русия) 6:2, 4:6, 6:2. Победата ще изкачи Александър за първи път в топ 700 на световната ранглиста.

Василев с първа титла в професионалния мъжки тенис
Василев с първа титла в професионалния мъжки тенис

"Изключително съм щастлив да спечеля титлата в Куршумлийска баня. Това ми дава голяма мотивация да продължавам, да искам повече от себе си, да се подобрявам във всеки един аспект на играта", каза Василев. "Стигнах и до финал на двойки. При двойките има повече волета, което помага за движението към мрежата и играта на сингъл", анализира той.

"Една от целите ми беше като за начало да спечеля "Фючърс" - тя вече е постигната. Сега се боря за турнири от по-висок ранг и да се изкачвам в световната ранглиста. Целта ми до края на годината е да вляза в топ 500", заяви още посланикът на ОББ и Mastercard Александър Василев.

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