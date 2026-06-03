Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Алжир покоси Нидерландия с късен гол

Алжир покоси Нидерландия с късен гол

  • 3 юни 2026 | 23:58
  • 329
  • 0
Алжир покоси Нидерландия с късен гол

Алжир победи Нидерландия с 1:0 в приятелска среща, играна на стадион "Де Кайп" в Ротердам. Двубоят бе част от подготовката на двата тима за предстоящото Световно първенство. Гостите измъкнаха победата с късен гол на Анис Хадж Муса в 86-ата минута на двубоя.

Макар да падна само един гол, всъщност двата тима направиха доста атрактивен мач с много положения пред двете врати.

Домакините можеха да поведат още в 8-ата минута, но изстрел на Донийл Мален се отби от гредата.

Две минути по-късно пък гол на Тижани Райндерс бе отменен заради засада.

Последваха пропуски на Коди Гакпо, Донийл Мален и Джъстин Клуйверт, но Люка Зидан бе заключил вратата си и така и не позволи да се стигне до гол в полза на домакините.

Така се стигна до 86-ата минута, когато Алжир нанесе своя удар. Анис Хадж Муса проби по отдясно, освободи си пространство и с красив диагонален удар порази вратата за 0:1.

За Нидерландия това бе последна проверка на своя земя, като отборът в близките дни ще отпътува за САЩ, където ще има още една контрола преди Световното срещу състава на Узбекистан на 8 юни.

Алжир също има планирана още една проверка, като тя ще бъде срещу Боливия на 10 юни.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Италия излезе с най-младата единайсеторка от повече от век

Италия излезе с най-младата единайсеторка от повече от век

  • 3 юни 2026 | 23:14
  • 1545
  • 1
ДР Конго и Дания не се победиха в Лиеж

ДР Конго и Дания не се победиха в Лиеж

  • 3 юни 2026 | 22:54
  • 495
  • 0
Подмладената Италия загатна за добър потенциал

Подмладената Италия загатна за добър потенциал

  • 3 юни 2026 | 23:37
  • 5339
  • 6
Игор Тиаго: Да представям Бразилия е най-голямото постижение в живота ми

Игор Тиаго: Да представям Бразилия е най-голямото постижение в живота ми

  • 3 юни 2026 | 21:26
  • 1984
  • 3
Маркиньос обясни как е утешил Магаляеш след финала в Шампионската лига

Маркиньос обясни как е утешил Магаляеш след финала в Шампионската лига

  • 3 юни 2026 | 21:07
  • 1795
  • 2
Марк Олбрайтън пред Sportal.bg за ролята на Стилиян Петров в професионалния му път и прословутата титла с Лестър от 2016 година

Марк Олбрайтън пред Sportal.bg за ролята на Стилиян Петров в професионалния му път и прословутата титла с Лестър от 2016 година

  • 3 юни 2026 | 20:34
  • 2427
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Олимпиакос си поигра с огъня, но поведе в серията срещу Панатинайкос

Олимпиакос си поигра с огъня, но поведе в серията срещу Панатинайкос

  • 3 юни 2026 | 22:58
  • 6580
  • 2
Левски загатна за първия си трансфер

Левски загатна за първия си трансфер

  • 3 юни 2026 | 21:33
  • 8042
  • 25
България се бори, но отсъпи на Италия на старта на Лигата на нациите

България се бори, но отсъпи на Италия на старта на Лигата на нациите

  • 4 юни 2026 | 00:02
  • 4015
  • 8
Подмладената Италия загатна за добър потенциал

Подмладената Италия загатна за добър потенциал

  • 3 юни 2026 | 23:37
  • 5339
  • 6
Волейболните национали: Искаме да печелим във VNL и във всеки мач

Волейболните национали: Искаме да печелим във VNL и във всеки мач

  • 3 юни 2026 | 17:22
  • 11104
  • 12
Галин остава в Септември, подгонва рекорда на Георги Илиев

Галин остава в Септември, подгонва рекорда на Георги Илиев

  • 3 юни 2026 | 16:54
  • 13404
  • 13