Алжир покоси Нидерландия с късен гол

Алжир победи Нидерландия с 1:0 в приятелска среща, играна на стадион "Де Кайп" в Ротердам. Двубоят бе част от подготовката на двата тима за предстоящото Световно първенство. Гостите измъкнаха победата с късен гол на Анис Хадж Муса в 86-ата минута на двубоя.

Макар да падна само един гол, всъщност двата тима направиха доста атрактивен мач с много положения пред двете врати.

Домакините можеха да поведат още в 8-ата минута, но изстрел на Донийл Мален се отби от гредата.

Две минути по-късно пък гол на Тижани Райндерс бе отменен заради засада.

Последваха пропуски на Коди Гакпо, Донийл Мален и Джъстин Клуйверт, но Люка Зидан бе заключил вратата си и така и не позволи да се стигне до гол в полза на домакините.

🚨 Anis Hadj Moussa breaks deadlock! Fantastic goal.



🇳🇱 Netherlands 0-1 Algeria 🇩🇿



pic.twitter.com/7KJC5rTNil — Goals Xtra (@GoalsXtra) June 3, 2026

Така се стигна до 86-ата минута, когато Алжир нанесе своя удар. Анис Хадж Муса проби по отдясно, освободи си пространство и с красив диагонален удар порази вратата за 0:1.

За Нидерландия това бе последна проверка на своя земя, като отборът в близките дни ще отпътува за САЩ, където ще има още една контрола преди Световното срещу състава на Узбекистан на 8 юни.

Алжир също има планирана още една проверка, като тя ще бъде срещу Боливия на 10 юни.

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