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Израел удари Албания в Тирана

  • 3 юни 2026 | 23:32
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Израел удари Албания в Тирана

Израел победи Албания с 1:0 в приятелски мач, игран на стадион "Еър Албания" в Тирана. Гостите успяха да измъкнат победата в един доста равностоен мач с малко опасности пред двете врати.

Единсвеният гол падна в 73-тата минута, а негов автор бе Оскар Глох след асистенция на Леви Ярин.

Албания ще изиграе още една проверка това лято. Тя ще бъде срещу състава на Люксембург на 6 юни.

Израел пък няма други планове за лятото и играчите могат да се отдадат на заслужена почивка.

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