Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Полша
  3. Полша и Нигерия си спретнаха зрелищно равенство

Полша и Нигерия си спретнаха зрелищно равенство

  • 3 юни 2026 | 23:55
  • 292
  • 0
Полша и Нигерия си спретнаха зрелищно равенство

Полша стигна до равенство срещу Нигерия с гол в последната секунда. Двата тима завършиха 2:2 в приятелски мач, игран във Варшава. Нигерийците на два пъти повеждаха. но "дружина полска" не се предаде.

"Суперорлите" бяха без голямата си звезда Виктор Осимен, но и в негово отсъствие показаха, че разполагат с много сериозен потенциал в атака. Резултата откри Терем Мофи в 23-тата минута след многоходова комбинация и пас на Моузес Саймън. Домакините отговориха в самия край на полувремето с точен изстрел на Кацпер Потулски. 18-годишният защитник се разписа отблизо след остро центриране на Никола Залевски.

През второто полувреме Роберт Левандовски и компания създадоха повече положения, но отново сеоказаха вролята на догонващи, след като Пол Онуачу реализира дузпа в77-ата минута. Изравнителният гол за домакините дойде в заключителните секунди и беше дело на Пжемислав Вишневски, който рзастреля Мадука Окойе с бомбен шут от над 30 метра.

За Полша това беше последна проверка преди двубоите от Лигата на нациите през есента, а Нигерия ще играе контрола и срещу Португалия на 10 юни.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Италия излезе с най-младата единайсеторка от повече от век

Италия излезе с най-младата единайсеторка от повече от век

  • 3 юни 2026 | 23:14
  • 1541
  • 1
ДР Конго и Дания не се победиха в Лиеж

ДР Конго и Дания не се победиха в Лиеж

  • 3 юни 2026 | 22:54
  • 494
  • 0
Подмладената Италия загатна за добър потенциал

Подмладената Италия загатна за добър потенциал

  • 3 юни 2026 | 23:37
  • 5333
  • 6
Игор Тиаго: Да представям Бразилия е най-голямото постижение в живота ми

Игор Тиаго: Да представям Бразилия е най-голямото постижение в живота ми

  • 3 юни 2026 | 21:26
  • 1983
  • 3
Маркиньос обясни как е утешил Магаляеш след финала в Шампионската лига

Маркиньос обясни как е утешил Магаляеш след финала в Шампионската лига

  • 3 юни 2026 | 21:07
  • 1791
  • 2
Марк Олбрайтън пред Sportal.bg за ролята на Стилиян Петров в професионалния му път и прословутата титла с Лестър от 2016 година

Марк Олбрайтън пред Sportal.bg за ролята на Стилиян Петров в професионалния му път и прословутата титла с Лестър от 2016 година

  • 3 юни 2026 | 20:34
  • 2427
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Олимпиакос си поигра с огъня, но поведе в серията срещу Панатинайкос

Олимпиакос си поигра с огъня, но поведе в серията срещу Панатинайкос

  • 3 юни 2026 | 22:58
  • 6569
  • 2
Левски загатна за първия си трансфер

Левски загатна за първия си трансфер

  • 3 юни 2026 | 21:33
  • 8028
  • 25
България се бори, но отсъпи на Италия на старта на Лигата на нациите

България се бори, но отсъпи на Италия на старта на Лигата на нациите

  • 4 юни 2026 | 00:02
  • 4000
  • 8
Подмладената Италия загатна за добър потенциал

Подмладената Италия загатна за добър потенциал

  • 3 юни 2026 | 23:37
  • 5333
  • 6
Волейболните национали: Искаме да печелим във VNL и във всеки мач

Волейболните национали: Искаме да печелим във VNL и във всеки мач

  • 3 юни 2026 | 17:22
  • 11102
  • 12
Галин остава в Септември, подгонва рекорда на Георги Илиев

Галин остава в Септември, подгонва рекорда на Георги Илиев

  • 3 юни 2026 | 16:54
  • 13397
  • 13