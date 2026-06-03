Полша и Нигерия си спретнаха зрелищно равенство

Полша стигна до равенство срещу Нигерия с гол в последната секунда. Двата тима завършиха 2:2 в приятелски мач, игран във Варшава. Нигерийците на два пъти повеждаха. но "дружина полска" не се предаде.

"Суперорлите" бяха без голямата си звезда Виктор Осимен, но и в негово отсъствие показаха, че разполагат с много сериозен потенциал в атака. Резултата откри Терем Мофи в 23-тата минута след многоходова комбинация и пас на Моузес Саймън. Домакините отговориха в самия край на полувремето с точен изстрел на Кацпер Потулски. 18-годишният защитник се разписа отблизо след остро центриране на Никола Залевски.

През второто полувреме Роберт Левандовски и компания създадоха повече положения, но отново сеоказаха вролята на догонващи, след като Пол Онуачу реализира дузпа в77-ата минута. Изравнителният гол за домакините дойде в заключителните секунди и беше дело на Пжемислав Вишневски, който рзастреля Мадука Окойе с бомбен шут от над 30 метра.

За Полша това беше последна проверка преди двубоите от Лигата на нациите през есента, а Нигерия ще играе контрола и срещу Португалия на 10 юни.

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Снимки: Imago