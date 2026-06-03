Турция с драматично начало във VNL

Световният вицешампион Турция започна много трудно в тазгодишната Волейболна Лига на нациите при жените. Момичетата на Даниеле Сантарели надделяха драматично над Доминиканската република с 3:2 (17:25, 25:20, 25:16, 23:25, 15:11) в първия мач от турнира в Група 2 от първата седмица на Лигата, игран тази вечер пред едва около 800 зрители в зала "Нилсон Нелсон" в Бразилия (Бразилия).

Във втората си среща на турнира Турция ще излезе срещу Нидерландия, а доминиканките ще играят с домакините от Бразилия. Двубоите са утре (4 юни) съответно от 22,30 часа българско време и след това от 02,00 часа през нощта.

Най-полезна за Турция бе Япрак Еркек с 21 точки, (49% ефективност в атака и 70% позитивно посрещане - +20), а Дефне Башъолджу и Илкин Айдън се отчетоха с още 18 и 16 точки победата.

За Доминиканската република Флормари Ередия реализира 17 точки (1 блок, 40% ефективност в атака и 47% позитивно посрещане - +8), докато Йонкайра Пеня Исабел (1 блок, 1 ас, 30% ефективност в атака и 46% позитивно посрещане - +11) и Хинейри Мартинес (5 блока! и 50% ефективност в атака - +14) добавиха по 15 точки, но и това не помогна за успеха.

Снимки: volleyballworld.com

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