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От федерацията по кану-каяк отговориха на Александър Григоров

  • 3 юни 2026 | 21:32
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От федерацията по кану-каяк отговориха на Александър Григоров

Българската федерация по кану-каяк излезе с официално изявление в отговор на нападките на члена на Управителния съвет Александър Григоров към ръководството и по-конкретно към председателя Николай Бухалов. Отговорът им бе изпратен до медиите. Ето какво гласи той.

„Българската федерация по кану-каяк“ (БФКК) категорично отхвърля изнесените от г-н Александър Григоров твърдения като напълно неоснователни и неверни. Всички внушения в разпространеното от негова страна писмо – включително тези за предполагаеми нарушения, отказ за предоставяне на информация и липса на прозрачност – представляват откровени неистини.

Манипулативно е твърдението, че г-н Григоров не е бил допуснат до заседанието на Управителния съвет на 31 май 2026г. Всеки член на УС на БФКК има правото, но и задължението да присъства лично на заседанията на управителните съвети на Федерацията. Като легитимен член на УС, г-н Григоров не е бил възпрепятстван по никакъв начин да вземе участие в посоченото събрание. В този контекст напълно неверни са и отправените от негова страна обвинения в дискриминационен подход. Всеки член на ръководния орган има гарантираната възможност да присъства лично и да участва пълноценно в неговата дейност.

Спекулативни и неверни са твърденията за отказан достъп до документация, както и за неизпълнение на решения, взети от колективните органи на управление. БФКК се ръководи стриктно от своите колективни органи на управление и действа единствено и само в интерес на развитието на кану-каяка в България.

Отправените критики за липса на контрол върху служителите, както и за съзнателен отказ да бъдат извършени проверки по подадени сигнали са неверни. През последните месеци Федерацията бе обект на множество проверки, включително от Министерството на младежта и спорта, както и на детайлни одити на дейността на Федерацията. Всички резултатити от одитите са публични.

Управителният съвет на БФКК, като колективен орган, би искал да напомни на г-н Григоров, че Федерацията се управлява колегиално, а отделен член на УС не може да действа от името и срещу интересите на Федерацията чрез безпочвени и голословни обвинения. Поредната проява на г-н Григоров представлява явен и открит опит за създаване на изкуствено напрежение, а нападките имат изцяло личен характер и вероятно са продиктувани от отказа на Управителния съвет на БФКК да му бъде предоставен конкретен пост във Федерацията. Българската федерация по кану-каяк ще продължи да работи прозрачно, професионално и изцяло в полза на българския спорт.

С уважение,
Управителен съвет на Българската федерация по кану-каяк

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