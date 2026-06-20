Ая Касабова с нов голям успех

Четирикратната ни световна шампионка по кайт сърф при младежите Ая Касабова вече показа, че може да се състезава успешно и с най-големите в своя спорт, което е огромен успех за екстремните ни спортове.

Още в едва четвъртото си състезание при жените, тя грабна среброто в кръга от Световната купа по кайт сърф big air, вчера в Миконос, Гърция.

Сборът от точките на Ая Касабова я качи на подиума и вече е на 3-то място в световната ранглиста за жени 2026 година. Само на 15 години и само за един ден Ая взе две отличия.

България вече е на картата на световния кайтсърф и при жените!

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