Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Връчиха голямо отличие на шампионите по водна топка от Черно море Тича

Връчиха голямо отличие на шампионите по водна топка от Черно море Тича

  • 24 юни 2026 | 16:32
  • 475
  • 0
Връчиха голямо отличие на шампионите по водна топка от Черно море Тича

Кметът Благомир Коцев посрещна в Община Варна играчите от варненския клуб по водна топка Черно море Тича, за да ги поздрави за поредния голям успех. На специална церемония той им връчи отличието почетен знак на град Варна за огромните заслуги към колективните спортове и в частност към популяризиране на водния спорт в страната. Отборът стана за трета поредна година шампион на България при мъжете и завоюва за шести път в историята си шампионската титла, след като във финала победи с 10:7 срещу съгражданите си от Спартак.

“Вашите успехи са голяма гордост за нас и за целия ни град. Радвам се, че спортът във Варна и в частност водните спортове се развиват, като ние ще продължим да ви подкрепяме с инвестиции в спортните бази. Плувен комплекс „Приморски“ тази година е обновен и ще посрещне Европейското първенство по водна топка за мъже до 20 години, каза кметът Коцев, като изрази надежда това да е още една възможност за достойно представяне на националния ни отбор. Поздравления и пожелания за още бъдещи успехи към момчетата отправи и Ерджан Ахмед – директор на ОП „Спорт - Варна“.

Двама играчи на Черно море Тича - Веселин Ганчев и Даниел Тотев, са в състава на националния отбор за първенството през август. Ганчев благодари на Община Варна за подкрепата и сподели, че според него ПК „Приморски“ предоставя най-добрата база за тренировки по водна топка в България. Той е голмайстор на финалния турнир и след Европейското първенство във Варна ще продължи спортната си кариера в тима от Барселона – „Каталуния“.

Сред спортните герои от тима, завоювал още една шампионска титла за Варна, са още: избраният за най-полезен играч Даниел Тотев, вратарят Тимофей  Семиков, капитанът Александър Пелов, Димитър Дойчинов, Никола Антониев, Даниел Георгиев, Николай П. Петров, Павел Пелов, Никола Дончев, Владимир Димитров, Явор Янакиев, Александър Катич, Самуил Цветков, Николай Н. Петров. Старши треньор на отбора е Ивайло Пачалиев.

Тимът ще попълни спортната колекция на Община Варна в Юнашкия салон с шапка от шампионския мач с цветовете на отбора – бяло и зелено, подписана от всички играчи. Днешната среща стана повод отново да бъдат поканени варненци и гостите на града на мачовете от Европейското първенство по водна топка за мъже до 20 години Дивизия ЕЛИТ, което ще се проведе на ПК „Приморски“ от 10 до 16 август 2026 г.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Водни спортове

Протест за съдбата на язовира в Николово, хората се тревожат от еко катастрофа

Протест за съдбата на язовира в Николово, хората се тревожат от еко катастрофа

  • 23 юни 2026 | 17:21
  • 709
  • 0
Новоремонтираната Гребна база във Видин беше официално открита

Новоремонтираната Гребна база във Видин беше официално открита

  • 23 юни 2026 | 16:23
  • 538
  • 1
Регата “Черноморец Бургас 2026” се завръща за своето 17-о издание

Регата “Черноморец Бургас 2026” се завръща за своето 17-о издание

  • 22 юни 2026 | 10:45
  • 665
  • 0
Ая Касабова с нов голям успех

Ая Касабова с нов голям успех

  • 20 юни 2026 | 14:38
  • 3907
  • 0
Кейт Дъглас постави нов световен рекорд на 50 метра свободен стил

Кейт Дъглас постави нов световен рекорд на 50 метра свободен стил

  • 20 юни 2026 | 08:38
  • 544
  • 0
Стани доброволец на Европейското по водна топка във Варна

Стани доброволец на Европейското по водна топка във Варна

  • 19 юни 2026 | 14:23
  • 966
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Историческо! България удари световния шампион Италия в Лигата на нациите

Историческо! България удари световния шампион Италия в Лигата на нациите

  • 24 юни 2026 | 16:01
  • 73331
  • 123
Трансферната бомба официално е факт! ЦСКА представи шампион с Интер и бивш национал на Италия

Трансферната бомба официално е факт! ЦСКА представи шампион с Интер и бивш национал на Италия

  • 24 юни 2026 | 17:19
  • 1852
  • 0
Трагедия на пътя! Две деца от школата на Славия загинаха, Венци Стефанов обяви едномесечен траур

Трагедия на пътя! Две деца от школата на Славия загинаха, Венци Стефанов обяви едномесечен траур

  • 24 юни 2026 | 17:14
  • 10447
  • 6
Сенси вече е при ЦСКА в Австрия

Сенси вече е при ЦСКА в Австрия

  • 24 юни 2026 | 14:10
  • 28169
  • 76
Левски официално с нов собственик

Левски официално с нов собственик

  • 24 юни 2026 | 12:21
  • 28249
  • 145
Левски обяви четвърто попълнение

Левски обяви четвърто попълнение

  • 24 юни 2026 | 10:10
  • 35528
  • 75