Комодор стана шампион по водна топка при 18-годишните

Отборът на Комодор стана шампион по водна топка при 18-годишните за сезон 2025/2026.

Финалът на басейн “Приморски” във Варна отново сблъска два тима от морската ни столица. Амбициозните и добре подготвени ватерполисти на Комодор затвърдиха безупречното си представяне от целия сезон, като победиха Спартак с 14:9. Така те завършиха първенството с 16 победи и нито една загуба.

Бронзовите медали спечели отборът на Славия, който победи Нептун с 8:3, след като доминираше в по-голямата част от двубоя и показа стабилна игра в защита и ефективност в нападение.

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