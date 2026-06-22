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Регата “Черноморец Бургас 2026” се завръща за своето 17-о издание

  • 22 юни 2026 | 10:45
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Регата “Черноморец Бургас 2026” се завръща за своето 17-о издание

От 26 до 28 юни 2026 г. Бургаският залив ще бъде арена на едно от традиционните събития във ветроходния календар – регата „Черноморец Бургас“ 2026. Организатор на надпреварата е Яхт клуб „Черноморец Бургас“, който за седемнадесета поредна година събира в акваторията на града млади ветроходни таланти от цялата страна.

Официалното откриване на регатата ще се състои на 26 юни (петък) от 11:30 часа, а състезателните гонки започват в 13:00 часа. През трите състезателни дни участниците ще премерят сили във водите на Бургаския залив, демонстрирайки умения, спортен дух и любов към морето.

Специален акцент в програмата и тази година е демонстративната In-Port Race, която ще се проведе на 27 юни (събота) от 16:30 часа в акваторията на пристанището пред Морска гара. Най-малките състезатели ще мерят сили буквално на метри от брега, предоставяйки на жителите и гостите на Бургас възможност да наблюдават отблизо красотата, динамиката и емоцията на ветроходния спорт.

„За седемнадесета поредна година регата „Черноморец Бургас“ ще събере млади състезатели, техните треньори, семейства и приятели около любовта към морето и ветроходството. Убедени сме, че и тази година събитието ще предложи на бургазлии и гостите на града красиви гледки, силни спортни емоции и незабравими преживявания.

Каним всички да станат част от този морски празник и да подкрепят бъдещите шампиони на българското ветроходство“, споделят организаторите от Яхт клуб „Черноморец Бургас“.

Регатата се провежда с дългогодишната подкрепа на Община Бургас, Българската федерация по ветроходство и с неизменната подкрепа на приятелите, съмишлениците и спонсорите на клуба – хора и организации, които вярват във ветроходството и през годините застават зад развитието на младите състезатели и морските традиции на Бургас.

Организаторите отправят покана към всички жители и гости на града да посетят Морска гара и крайбрежната зона през състезателния уикенд и да се насладят на впечатляващата гледка на десетки ветрила, изпълнили Бургаския залив.

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