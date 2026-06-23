Новоремонтираната Гребна база във Видин беше официално открита

Новоремонтираната сграда на Гребната база във Видин, реализирана по Националния план за възстановяване и устойчивост, бе официално открита. На церемонията присъстваха заместник-кметът на община Видин по устройство на територията и развитие на инфраструктурата инж. Румен Лилов, ръководителят на проекта инж. Надежда Петрова и директорът на Общинското предприятие „Спортни имоти“ Юлиян Иванов.

Ремонтът на съоръжението е изпълнен по процедура за предоставяне на средства по проект „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“. Общата стойност на проекта е 1 084 383 лева, или 554 436 евро без ДДС.

Изпълнител на обекта е фирма „Перфетострой“ ЕООД. Срокът за изпълнение на целия проект е две години – от 24 юни 2024 г. до 24 юни 2026 г., като строително-монтажните дейности са реализирани в рамките на 300 календарни дни.

„Инвестицията има значителен принос за подобряването на условията за провеждане на спортни състезания и мероприятия, както и на условията за осъществяване на тренировъчната дейност на спортните клубове в град Видин“, заяви инж. Румен Лилов.

Ръководителят на проекта инж. Надежда Петрова отбеляза, че сградата е от съществено значение за местната спортна инфраструктура и дълги години не е била обект на съществени ремонти. Тя допълни, че в процеса на работа са възникнали трудности, които изпълнителят е преодолял, като е реализирал и допълнителни дейности извън първоначално заложените в проекта.

Основната цел на проекта е енергийното обновяване на сградния фонд чрез прилагането на устойчиви, интегрирани и високоефективни енергийни мерки, както и осигуряването на достъп за хора с увреждания съгласно изискванията за универсален дизайн. По време на строителството са изпълнени топлоизолация на фасадните стени, покрива и пода, подмяна на дограмата, изграждане на отоплителна инсталация и фотоволтаична система със съхранение на енергия.

С реализацията на проекта енергопотреблението на сградата е оптимизирано от клас „Е“ до клас „А“, което отговаря на изискванията за сграда с близко до нулево потребление на енергия.

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