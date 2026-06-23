Протест за съдбата на язовира в Николово, хората се тревожат от еко катастрофа

Състоянието на язовира в Лесопарк „Липник“ край село Николово стана повод за мирен протест вчера по обед. Представители на спортните гребни клубове и на бизнеса, риболовци и граждани се събраха, за да поискат ясни срокове и спешен ремонт на дигата, заради която от есента язовирът се поддържа с ниско ниво.

Освен че водата вече е заблатена, няма възможност за нормални тренировки по кану-каяк и академично гребане. Риболовците също срещат затруднения, рибата умира, а бизнесът трупа загуби заради липсата на водни атракции и посещаемост на любимото място за отдих.

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Протестиращите настояват за график кога точно ще започне ремонтът на дигата и за прозрачност около работата на институциите за бъдещето на язовира.

„За мен най-малкият проблем е това къде ние ще тренираме и как гребната общност ще продължи. Еко катастрофата, която тиктака под водите на езерото е големият проблем. Ако това продължава ще дойде момент, в който рибата ще започне да измира, да изплува и оттам всичко живо ще измре. Ще настъпи страшна смрад. Не ние няма да можем да тренираме, а хората в селото няма да могат да търпят въздуха в селото, който трябва да дишат“, каза директорът на Спортното училище Евгени Недев.

Треньорът по кану-каяк Ева Пашева определи случващото се като “ безотговорно и некомпетентно“. „Това ще носи много последствия дори и да се напълни, дори и да се дадат възможности, езерото за мен ще бъде затлачено години наред“, заяви още тя.

rusemedia.com

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