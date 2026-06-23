Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Ботев (Пловдив) - Спартак (Плевен)
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Протест за съдбата на язовира в Николово, хората се тревожат от еко катастрофа

Протест за съдбата на язовира в Николово, хората се тревожат от еко катастрофа

  • 23 юни 2026 | 17:21
  • 342
  • 0
Протест за съдбата на язовира в Николово, хората се тревожат от еко катастрофа

Състоянието на язовира в Лесопарк „Липник“ край село Николово стана повод за мирен протест вчера по обед. Представители на спортните гребни клубове и на бизнеса, риболовци и граждани се събраха, за да поискат ясни срокове и спешен ремонт на дигата, заради която от есента язовирът се поддържа с ниско ниво.

Освен че водата вече е заблатена, няма възможност за нормални тренировки по кану-каяк и академично гребане. Риболовците също срещат затруднения, рибата умира, а бизнесът трупа загуби заради липсата на водни атракции и посещаемост на любимото място за отдих.

Шампиони тренират в тиня: Русенски спортисти без вода, без дистанция и без време за чакане
Шампиони тренират в тиня: Русенски спортисти без вода, без дистанция и без време за чакане

Протестиращите настояват за график кога точно ще започне ремонтът на дигата и за прозрачност около работата на институциите за бъдещето на язовира.

„За мен най-малкият проблем е това къде ние ще тренираме и как гребната общност ще продължи. Еко катастрофата, която тиктака под водите на езерото е големият проблем. Ако това продължава ще дойде момент, в който рибата ще започне да измира, да изплува и оттам всичко живо ще измре. Ще настъпи страшна смрад. Не ние няма да можем да тренираме, а хората в селото няма да могат да търпят въздуха в селото, който трябва да дишат“, каза директорът на Спортното училище Евгени Недев.

Треньорът по кану-каяк Ева Пашева определи случващото се като “ безотговорно и некомпетентно“. „Това ще носи много последствия дори и да се напълни, дори и да се дадат възможности, езерото за мен ще бъде затлачено години наред“, заяви още тя.

rusemedia.com

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Водни спортове

Новоремонтираната Гребна база във Видин беше официално открита

Новоремонтираната Гребна база във Видин беше официално открита

  • 23 юни 2026 | 16:23
  • 322
  • 0
Регата “Черноморец Бургас 2026” се завръща за своето 17-о издание

Регата “Черноморец Бургас 2026” се завръща за своето 17-о издание

  • 22 юни 2026 | 10:45
  • 648
  • 0
Ая Касабова с нов голям успех

Ая Касабова с нов голям успех

  • 20 юни 2026 | 14:38
  • 3829
  • 0
Кейт Дъглас постави нов световен рекорд на 50 метра свободен стил

Кейт Дъглас постави нов световен рекорд на 50 метра свободен стил

  • 20 юни 2026 | 08:38
  • 534
  • 0
Стани доброволец на Европейското по водна топка във Варна

Стани доброволец на Европейското по водна топка във Варна

  • 19 юни 2026 | 14:23
  • 965
  • 0
Шампиони тренират в тиня: Русенски спортисти без вода, без дистанция и без време за чакане

Шампиони тренират в тиня: Русенски спортисти без вода, без дистанция и без време за чакане

  • 18 юни 2026 | 15:06
  • 11460
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

В Испания: Никола Цолов влиза във Формула 1 през 2027 година

В Испания: Никола Цолов влиза във Формула 1 през 2027 година

  • 23 юни 2026 | 16:49
  • 13625
  • 11
11-те на Левски и Етър, Рейналдо титуляр за "сините"

11-те на Левски и Етър, Рейналдо титуляр за "сините"

  • 23 юни 2026 | 17:47
  • 2802
  • 2
11-те на Ботев (Пловдив) за контролата със Спартак (Плевен) - очаквайте на живо!

11-те на Ботев (Пловдив) за контролата със Спартак (Плевен) - очаквайте на живо!

  • 23 юни 2026 | 17:59
  • 975
  • 0
Григор Димитров с юбилейна победа на трева в Майорка

Григор Димитров с юбилейна победа на трева в Майорка

  • 23 юни 2026 | 15:05
  • 18469
  • 30
Маркиньос: На ЦСКА му трябват още бразилци, исках да играя повече за България

Маркиньос: На ЦСКА му трябват още бразилци, исках да играя повече за България

  • 23 юни 2026 | 10:20
  • 14784
  • 28
Недоволство в Германия: Абсурд! Играем в понеделник, а ще научим съперника си в неделя

Недоволство в Германия: Абсурд! Играем в понеделник, а ще научим съперника си в неделя

  • 23 юни 2026 | 16:24
  • 7035
  • 3