Марица (Пловдив) и Виктория Коева се разделят

Шампионът Марица (Пловдив) и Виктория Коева се разделят след края на сезона в женската "Демакс+" лига.

Помощник на Абонданца е новият треньор на шампионките от Марица

Посрещачката, която е продукт на академията на клуба, влезе в първия отбор на "жълто-сините" през 2021 година. За този период тя спечели шест шампионски титли на България и завоюва също толкова Купи на страната с екипа на пловдивчанки.

Тя бе част и от историческия успех на Марица през миналия сезон, когато пловдивският тим за първи път излезе от групите на Шампионската лига.

ВК Марица (Пловдив) благодари на Виктория Коева и ѝ пожелава много успехи в бъдеще.

