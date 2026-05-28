Славия обяви раздяла с двама

Славия се раздели с Лука Иванов и Любомир Костов, съобщават официално от клуба. Договорите на двамата с "белите" бяха прекратени по взаимно съгласие.
22-годишният защитник Иванов има 9 мача и 1 гол за столичани, докато нападателят Костов, който е на 20 години, изигра 6 двубоя с екипа на Славия.
Венци Стефанов обяви бъдещето на Ратко
"ПФК Славия благодари на Костов и Иванов за работата в отбора и им пожелава успехи занапред", се казва в съобщението в официалния сайт на "белите".
Воденият от треньора Ратко Достанич състав започва подготовка за новия сезон на 8 юни.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google