Славия обяви раздяла с двама

Славия се раздели с Лука Иванов и Любомир Костов, съобщават официално от клуба. Договорите на двамата с "белите" бяха прекратени по взаимно съгласие.

22-годишният защитник Иванов има 9 мача и 1 гол за столичани, докато нападателят Костов, който е на 20 години, изигра 6 двубоя с екипа на Славия.

"ПФК Славия благодари на Костов и Иванов за работата в отбора и им пожелава успехи занапред", се казва в съобщението в официалния сайт на "белите".

Воденият от треньора Ратко Достанич състав започва подготовка за новия сезон на 8 юни.

