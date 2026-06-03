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  3. G2 събира оферти за снайпериста Климентий "kl1m" Кривошеев

G2 събира оферти за снайпериста Климентий "kl1m" Кривошеев

  • 3 юни 2026 | 17:53
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G2 събира оферти за снайпериста Климентий "kl1m" Кривошеев

Големият отбор по Counter-Strike на G2 е склонен да изслуша оферти за руския снайперист Климентий "kl1m" Кривошеев след края на Мейджъра в Кьолн, твърдят от HLTV.

В момента 20-годишният талант играе под наем в MIBR, а договорът му с бразилския тим изтича след турнира.

kl1m се утвърди като един от най-перспективните млади играчи на сцената и впечатли с изявите си за MIBR, където поддържа силен рейтинг от 1.24. и споделя, че се чувства добре там.

Снимка: HLTV

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