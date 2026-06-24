Антъни Генов и Алекс Ганчев отстраниха първите поставени на двойки в Пловдив

Антъни Генов и Алекс Ганчев се класираха за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър" в Пловдив с награден фонд 56 700 долара.

Двамата българи, които участват с "уайлд кард", надиграха поставените под номер 1 Александър Донски и партньора му Сидхант Бантия (Индия) с 6:4, 6:4 за 74 минути на корта.

Генов и Ганчев се възползваха от единствения си пробив в първия сет, дошъл в петия гейм, за да поведат в общия резултат.

Във втората част двамата пробиха в третия гейм, но Донски и Бантия успяха да върнат брейка, за да изравнят до 4:4. Генов и Ганчев обаче веднага пробиха наново и впоследствие успешно сервираха за победата.

Така в четвъртфиналната фаза те ще се изправят срещу победителите от двубоя между българите Илиян Радулов и Александър Василев, и Томас Фанкът (Австралия) и Аджийт Рай (Нова Зеландия), които ще играят по-късно днес.

В надпреварата на двойки на кортовете на тенис клуб "Локомотив" днес ще излязат още Пьотр Нестеров и Янаки Милев срещу вторите поставени нидерландци Йеле Янс и Нилс Вискер.

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