За кратко спря играта на всички кортове в квалификациите за "Уимбълдън"

Играта беше преустановена за кратко на всички кортове по време на квалификациите на турнира по тенис от Големия шлем "Уимбълдън" днес поради проблем с електронната система за отсъждане на линиите, информира агенция Reuters.

Британецът Дан Еванс току-що беше загубил първия сет от мача си срещу австралиеца Тристан Скулкейт, когато възникна техническият проблем.

По-късно поставеният под номер 28 в схемата на пресявките Скулкейт победи със 7:5, 6:0 и се класира за третия кръг. Еванс пък обяви преди дни ще се оттегли от тениса след края на тазгодишното издание турнира от Големия шлем в Лондон.

От миналата година на "Уимбълдън" вече няма съдии на линиите, което се случи за първи път в историята на турнира, който вече ползва електронната система.

Това не е първият път през тази седмица, в който системата причинява проблеми, като мачовете бяха засегнати и в понеделник.

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Снимки: Imago