Пьотр Нестеров разгроми шестия поставен и се класира за четвъртфиналите

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров изигра втори пореден силен мач и се класира за четвъртфиналите на сингъл на силния международен турнир на клей от сериите „Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на кортовете на ТК „Локомотив".

23-годишният Нестеров победи с 6:3, 6:3 шестия поставен в схемата Матео Мартино (Франция). Срещата продължи час и 25 минути.

Българинът поведе с два пробива и 5:2, допусна брейк в подаването си за 5:3, но след още един пробив в своя полза спечели първия сет с 6:3.

Нестеров продължи да доминира на корта и поведе с 5:0 във втората част. Националът пропусна два мачбола при 5:1 на свой сервис, но при 5:3 затвори мача на собствено подаване, реализирайки четвъртия си мачбол.

На четвъртфиналите Нестеров ще играе срещу победителя от мача между Томазо Компанучи (Италия) и Томаш Беркиета (Полша).

След малко на корта за срещата си от втория кръг ще излезе другият ни национал Александър Василев, който ще играе срещу седмия поставен Сандро Коп (Австрия).

Със сериозна изненада започна турнирът в надпреварата на двойки. Българите Алекс Ганчев и Антъни Генов елиминираха с 6:4, 6:4 поставените под №1 Александър Донски и Сидхант Бантиа (Индия) след 74 минути игра.

Генов и Ганчев спечелиха първия сет с единствен пробив в петия гейм. Двамата поведоха с пробив за 2:1 във втората част, допуснаха изравняване при 4:4, но спечелиха следващите два гейма и триумфираха с победата.

На четвъртфиналите Антъни Генов и Алекс Ганчев ще играят срещу победителите от двубоя между българските национали Илиян Радулов и Александър Василев и Томас Фанкът (Австралия) и Аджийт Рай (Нова Зеландия), които ще играят по-късно днес.

Също днес други наши национали – Янаки Милев и Пьотр Нестеров – ще започнат участието си на двойки срещу вторите поставени Ярно Янс и Нилс Вискер (Нидерландия).

Входът за всички срещи е свободен.

Българската федерация по тенис отправя покана към всички тенис клубове и любители на спорта да посетят турнира и да подкрепят българските национали. Надпреварата предоставя отлична възможност на младите тенисисти да се докоснат до едни от най-добрите ни състезатели и да наблюдават отблизо тенис на високо международно ниво.

Основна цел при организирането на турнира е да се даде шанс на българските национали и най-добрите ни тенисисти да играят силни международни мачове, да натрупат ценен опит и да спечелят точки за световната ранглиста.

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Снимки: Imago