Василев отпадна във втория кръг в Пловдив

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Василев отпадна във втория кръг на сингъл на силния международен турнир на клей от сериите „Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на кортовете на ТК „Локомотив".

19-годишният Василев загуби с 1:6, 5:7 от седмия поставен Сандро Коп (Австрия) след час и 56 минути игра.

Българинът допусна пробив още в първия гейм на мача, а след 1:2 загуби четири поредни гейма за крайното 1:6 в първия сет. Василев изостана с 0:2 в началото на втората част, но успя да изравни при 2:2. Срещата вървеше гейм за гейм до 5:5, след което националът загуби два поредни гейма и след 5:7 отпадна от надпреварата на сингъл.

По-рано днес другият национал на България Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл. 23-годишният Нестеров победи с 6:3, 6:3 шестия поставен в схемата Матео Мартино (Франция), а за място на полуфиналите утре ще играе срещу Томазо Компанучи (Италия).

Със сериозна изненада започна турнирът в надпреварата на двойки. Българите Алекс Ганчев и Антъни Генов елиминираха с 6:4, 6:4 поставените под №1 Александър Донски и Сидхант Бантиа (Индия) след 74 минути игра. На четвъртфиналите Генов и Ганчев ще играят срещу победителите от двубоя между българските национали Илиян Радулов и Александър Василев и Томас Фанкът (Австралия) и Аджийт Рай (Нова Зеландия), които ще играят по-късно днес.

Също днес други наши национали – Янаки Милев и Пьотр Нестеров – ще започнат участието си на двойки срещу вторите поставени Ярно Янс и Нилс Вискер (Нидерландия).

Входът за всички срещи е свободен.

Българската федерация по тенис отправя покана към всички тенис клубове и любители на спорта да посетят турнира и да подкрепят българските национали. Надпреварата предоставя отлична възможност на младите тенисисти да се докоснат до едни от най-добрите ни състезатели и да наблюдават отблизо тенис на високо международно ниво.

Основна цел при организирането на турнира е да се даде шанс на българските национали и най-добрите ни тенисисти да играят силни международни мачове, да натрупат ценен опит и да спечелят точки за световната ранглиста.

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Снимки: Imago