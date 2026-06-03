Бургас ще бъде домакин на Европейска купа по фехтовка за деца до 14 години

От 5 до 7 юни 2026 г. в спортна зала „Никола Станчев“ ще се проведе Европейската купа по фехтовка за деца до 14 години „Купа Бургас“.

Турнирът ще събере млади таланти от цяла Европа, които ще демонстрират своите умения, спортен дух и стремеж към победата.

Събитието е сред значимите прояви в календара на детската фехтовка и допринася за популяризирането на спорта сред младите хора.

С домакинството на „Купа Бургас“ морският град за пореден път затвърждава позициите си като предпочитано място за провеждане на международни спортни събития.

Програма:

5.06. (петък)

Сабя момчета индивидуално 12 г.

12:30 Официално повикване на фехтовачите

13:00 Старт на групата

15:00 Награждаване

Сабя момичета индивидуално 12 г.

14:30 Официално повикване на фехтовачите

15:00 Старт на групата

17:00 Награждаване

6 юни (събота)

Сабя момчета индивидуално 14 г.

08:30 Официално повикване на фехтовачите

09:00 Старт на групата

11:00 Награждаване

Сабя момичета индивидуално 14 г.

11:30 Официално повикване на фехтовачите

12:00 Старт на групата

15:00 Награждаване

7 юни (неделя)

Сабя момчета отборно 14 г.

08:30 Официално повикване на фехтовачите

09:00 Старт

11:30 Награждаване

Сабя момичета отборно 14 г.

9:30 Официално повикване на фехтовачите

10:00 Старт

13:00 Награждаване

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