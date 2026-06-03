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  3. FIVB: България в период на адаптация на младите и ново начало

FIVB: България в период на адаптация на младите и ново начало

  • 3 юни 2026 | 16:18
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В навечерието на първия турнир от Лигата на нациите международната федерация пусна обширен материал за женския тим на България в който прави обзор на изминалите три години.

Сезон 2025 отбеляза период на адаптация за женския национален отбор на България. По-млади състезателки се включиха в състава и настъпи промяна в отбора. Този преход, подкрепен чрез програмата FIVB Volleyball Empowerment, сега е в основата на подготовката на отбора за Лигата на волейболните нации през 2026 г.

Между 2023 и март 2025 г. тимът получи 84 000 щатски долара в форма на подкрепа, базирана на кандидатстване чрез програмата FIVB Volleyball Empowerment. Федерацията се възползва и от 167 000 щатски долара за поддръжка на оборудване през 2022 и 2025 г., разпределени както за мъжки, така и за женски формации.

България стартира участието си във VNL срещу световния и олимпийски шампион Италия
България стартира участието си във VNL срещу световния и олимпийски шампион Италия

Въздействието започна да се проявява по време на кампанията във VNL през 2025 г. България завърши на 13-о място в предварителната фаза с четири победи и осем загуби, запазвайки мястото си в турнира и подобрявайки резултата си от 2024 г., когато беше на последното 16-о място.

Имаше решаващи моменти за българския отбор, като победата с 3:1 гейма над Доминиканската република, която бележи важен ранен пробив. Победа в пет гейма срещу Сърбия показа устойчивостта на отбора под напрежение, а също така решаваща победа над Тайланд затвърди класирането.

В един момент по време на турнира България се изкачи от 20-то на 15-то място в световната ранглиста на FIVB. Това беше едно от най-забележителните прогреси в класацията сред участващите отбори и измерим знак, че фазата на възстановяване започва да дава резултати.

На Световното първенство по волейбол на FIVB за жени през 2025 г. в Тайланд обаче кривата тръгна надолу. България отпадна още в груповата фаза и завърши на 27-о място в общото класиране и съответно - падане и в ранглистата до 25-о място. Този опит предложи ценно време срещу елитни противници и помогна да се изостри разбирането на отбора за това къде трябва да се развива.

Александра Миланова се открои като ключов играч в защита, отразявайки нарастващата отговорност на по-младото ядро.

По-широката картина през 2025 г. донесе допълнителна подкрепа. Отборът на България за девойки под 19 години спечели световната титла, подчертавайки дълбочината, която се появява в развитието на националните отбори. Този успех на ниво подрастващи предостави осезаемо доказателство, че преструктурирането на ниво женски национален отбор се подкрепя от по-широка база, развита с подкрепата на Volleyball Empowerment.

През 2026 г. фокусът се измества от възстановяване към по-голяма стабилност. България се стреми да запази нивото си през трите седмици от VNL, водена от треньора Марчело Абонданца, и да превърне конкурентните си изяви в силни периоди и постоянни резултати.

Затова изданието за 2026 г. се превръща във възможност да се измери тази стабилност през целия график. Запазването на мястото им в Лигата остава от съществено значение, докато постепенното подобрение в общото класиране ще отразява постигнатия напредък от 2025 г. насам. С подкрепата на Empowerment, която осигури приемственост по време на преходния етап, отборът влиза в сезона с по-утвърдена структура.

Кампанията за България започва в Бразилия от 3 до 7 юни, където ще се изправят срещу тримата медалисти от Световното първенство – Италия, Турция и Бразилия, както и срещу Доминиканската република. Втората седмица от 17 до 21 юни изправя България срещу Полша, Тайланд, Канада и Украйна. Предварителната фаза приключва в Белград от 8 до 12 юли, където България се изправя срещу Сърбия, Чехия, Франция и Германия.

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