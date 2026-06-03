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  3. Министерството на туризма обсъжда възможности за партньорство с Българската федерация по волейбол

Министерството на туризма обсъжда възможности за партньорство с Българската федерация по волейбол

  • 3 юни 2026 | 16:14
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От 9 до 22 септември София ще посрещне европейското първенство по волейбол, което създава условия за популяризиране на България като атрактивна дестинация за спортен туризъм.

В Министерството на туризма днес бяха обсъдени условията за сътрудничество с Българската федерация по волейбол (БФВ) във връзка с предстоящите мачове от европейското първенство, на които София ще бъде домакин. Престижният международен турнир ще се проведе в периода 9-22 септември.

Заместник-министърът на туризма Георги Тодоров обсъди с председателя на федерацията Любомир Ганев възможностите за рекламно позициониране на туристическия бранш и на България като дестинация в рамките на първенството.

След изключително успешната за българския волейбол 2025 година и историческото постижение на мъжкия национален отбор, който спечели световната вицешампионска титла, предстоят още спортни емоции и волейбол от най-високо ниво.

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На срещата в Министерството на туризма присъства и алпинистът Георги Колевичин, старши юрисконсулт в институцията, който току-що се завърна от хималайската си експедиция след покоряване на най-високия връх в света - Еверест.

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