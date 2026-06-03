От Нюкасъл са отправили оферта за заместник на Антъни Гордън от Испания

От Нюкасъл са отправили оферта на стойност 35 милиона паунда за испанското крило на Осасуна, Виктор Муньос, съобщава “Ел Чирингито”. “Свраките” вече се разделиха с Антъни Гордън и спешно търсят подсилване на фланга. Виктор Муньос направи много силна кампания с екипа на отбора от Памплона, който се спаси в последния момент от изпадане. Крилото записа общо седем гола и 5 асистенции в 36 мача във всички турнири. Футболистът дори успя да си спечели повиквателна за националния отбор на Испания за предстоящото Световно първенство в САЩ, Мексико и Канада.
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Това привлече погледите на повечето големи тимове в тима, а той бе свързван с трансфер дори в Барселона в един момент. Каталунците обаче се спряха на Гордън, а именно тази стъпка отваря широко вратата на Виктор Муньос към “Сейнт Джеймсис Парк”. В момента крилото е оценяван на около 20 милиона евро, но от Нюкасъл искат максимално бързо да завършат сделката, за да избегнат поредицата от проблеми при намирането на заместник на Александър Исак, който премина в Ливърпул след дълга трансферна сага.
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