България спечели още 3 медала в последния ден на Балканското в Истанбул

Златен и два бронзови медала спечелиха българските състезатели в последния ден на Балканското първенство за деца до 14 години в Истанбул.

Със златото се окичи Симона Костова в категория -54 кг при 13-годишните, която спечели убедително всичките си срещи на шампионата. Костова стартира с победа над представителка на домакините от Турция, след това надигра последователно състезателки от Босна и Херцеговина, Румъния и Сърбия, а във финала беше повече от категорична срещу друга румънка.

При най-малките на ката България добави два бронза. При 8-9 годишните момичета Ивайла Николова, Даная Димитрова и Виктория Пелтекова победиха в първия кръг връстничките си от Черна гора, а във втория отстъпиха пред бъдещите шампионки от Сърбия. В мача за бронза нашите победиха домакините от Турция.

В същата възрастова група при момчетата нашите в състав Емилиян Димитров, Радостин Георгиев и Емил Василев записаха успех над Сърбия, но след това загубиха от бъдещите шампиони от Черна гора. В решаващия мач за медала нашите победиха категорично домакините от Турция.

Така България подобри постижението си като брой спечелени медали от Балканско в последните години, като приключи с 2 златни, 2 сребърни и 7 бронзови медала (общо 11) отличия.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google