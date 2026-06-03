Ейса и Григор влюбени на Френската ривиера

Григор Димитров и Ейса Гонсалес отново попаднаха в светлината на прожекторите с впечатляващото си присъствие на събитие на австралийската модна марка Zimmermann.

Двамата демонстрираха стил и хармония помежду си по време на ексклузивна вечеря в Антиб. Брандът събра приятели на брега на Средиземно море по повод представянето на новата си колекция, която ще бъде в магазините и онлайн от октомври.

Григор и красивата мексиканска актриса пристигнаха под ръка на събитието - той, облечен с тениска, небрежно сако, панталон и кецове а тя в дънки и пищен топ в бохо стил на модната марка.

Съвсем скоро любителите на тениса ще имат възможност да видят Григор Димитров на родна земя. На 12 юни той ще играе демонстративен мач срещу Стефанос Циципас в “Арена София” в столицата. Част от събраните средства ще бъдат дарени на Фондация "Григор Димитров" и насочени към инициативи, подкрепящи развитието на деца и млади таланти. Организатор на двубоя е Postbank.

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