Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Ейса и Григор влюбени на Френската ривиера

Ейса и Григор влюбени на Френската ривиера

  • 3 юни 2026 | 13:06
  • 1775
  • 1
Ейса и Григор влюбени на Френската ривиера

Григор Димитров и Ейса Гонсалес отново попаднаха в светлината на прожекторите с впечатляващото си присъствие на събитие на австралийската модна марка Zimmermann.

Двамата демонстрираха стил и хармония помежду си по време на ексклузивна вечеря в Антиб. Брандът събра приятели на брега на Средиземно море по повод представянето на новата си колекция, която ще бъде в магазините и онлайн от октомври.

Григор и красивата мексиканска актриса пристигнаха под ръка на събитието - той, облечен с тениска, небрежно сако, панталон и кецове а тя в дънки и пищен топ в бохо стил на модната марка.

Съвсем скоро любителите на тениса ще имат възможност да видят Григор Димитров на родна земя. На 12 юни той ще играе демонстративен мач срещу Стефанос Циципас в “Арена София” в столицата. Част от събраните средства ще бъдат дарени на Фондация "Григор Димитров" и насочени към инициативи, подкрепящи развитието на деца и млади таланти. Организатор на двубоя е Postbank.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Фонсека: "Ролан Гарос" ми дава повече увереност и убеденост да продължа напред

Фонсека: "Ролан Гарос" ми дава повече увереност и убеденост да продължа напред

  • 3 юни 2026 | 11:04
  • 1000
  • 0
Кей Нишикори ще завърши кариерата си у дома

Кей Нишикори ще завърши кариерата си у дома

  • 3 юни 2026 | 10:46
  • 850
  • 0
Меншик след победата над Фонсека: Нивото и на двама ни на моменти беше нечовешко

Меншик след победата над Фонсека: Нивото и на двама ни на моменти беше нечовешко

  • 3 юни 2026 | 09:24
  • 1162
  • 0
Ходар е оптимист след загубата от Зверев: Мога да се конкурирам с всекиго

Ходар е оптимист след загубата от Зверев: Мога да се конкурирам с всекиго

  • 3 юни 2026 | 09:02
  • 941
  • 0
Зверев: Никога не бих заменил олимпийското злато за титла от Големия шлем

Зверев: Никога не бих заменил олимпийското злато за титла от Големия шлем

  • 3 юни 2026 | 08:50
  • 1243
  • 0
Втора порция четвъртфинали на "Ролан Гарос"

Втора порция четвъртфинали на "Ролан Гарос"

  • 3 юни 2026 | 12:00
  • 3048
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Джанлоренцо Бленджини обяви състава на България за първия турнир от VNL

Джанлоренцо Бленджини обяви състава на България за първия турнир от VNL

  • 3 юни 2026 | 10:53
  • 9119
  • 11
Севиля и Бетис в битка за Петър Станич

Севиля и Бетис в битка за Петър Станич

  • 3 юни 2026 | 10:58
  • 5627
  • 21
Национална волейболна лига представи партньорство с WINBET

Национална волейболна лига представи партньорство с WINBET

  • 3 юни 2026 | 11:08
  • 5193
  • 4
Бразилски нападател ще е първият нов в Левски

Бразилски нападател ще е първият нов в Левски

  • 3 юни 2026 | 07:58
  • 25878
  • 80
Перес: Най-добрите играчи ще са в Реал Мадрид, утре разкривам първия нов

Перес: Най-добрите играчи ще са в Реал Мадрид, утре разкривам първия нов

  • 3 юни 2026 | 11:12
  • 8452
  • 8
В Англия потвърдиха: Ираола се разбра с Ливърпул, подписва за две години

В Англия потвърдиха: Ираола се разбра с Ливърпул, подписва за две години

  • 3 юни 2026 | 09:49
  • 5408
  • 1