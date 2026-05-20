Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Георги Петров със златен требъл в Русия!

Георги Петров със златен требъл в Русия!

  • 20 май 2026 | 16:51
  • 1641
  • 2

Българският специалист Георги Петров изведе отбора на Локомотив-СШОР (Новосибирск) до златен требъл в Русия!

Сезон 2025/26 за Купата на Младежката лига завърши с Купата на Младежката лига.

Новосибирският Локомотив спечели турнира за Купата на Младежката лига за втора поредна година и 8-и път в историята си.

На финала отборът, воден от известния български треньор Георги Петров, победи Зенит-УОР (Казан) с 3:2 (25:19, 25:16, 21:25, 23:25, 15:13).

След като лесно взе първите два гейма, новосибирският отбор загуби следващите два в оспорвана битка: отборът на Антон Загородских успя да преструктурира играта си. В крайна сметка съдбата на трофея беше решена в тайбрек 15:13 за момчетата на Георги Петров.

ФИНАЛ:

ЛОКОМОТИВ-СШОР (НОВОСИБИРСК) - ЗЕНИТ-УОР (КАЗАН) 3:2 (25:19, 25:16, 21:25, 23:25, 15:13)

ЛОКОМОТИВ: Корней Николаев 2, Павел Немцов 14, Андрей Гуляев 16, Тимофей Бенкович 17, Михаил Широков 16, Андрей Ефремов 11 - Дмитрий Драгунов-либеро (Ярослав Лукин, Александър Сакирко, Владимир Скоробогатко 1, Дмитрий Попков 1)

Старши треньор: ГЕОРГИ ПЕТРОВ

Треньор: ИЛЯ СМИРНОВ

ЗЕНИТ: Дияр Гафуров 1, Тимофей Граханцев 35, Едуард Никонов 13, Платон Проскурин 10, Данила Максимов 5, Саян Баизюлдинов 8 - Руслан Ахметсафин-либеро (Михаил Грязетцки, Руслан Усманов-либеро, Александър Бакарев 1)

Старши треньор: АНТОН ЗАГОРОДСКИХ

Треньор: НИКОЛАЙ АПАЛИКОВ.

Купа на Младежката лига 19 май, Сосновий Бор 2026:

Крайно класиране:

1. Локомотив-СШОР (Новосибирск)

2. Зенит-УОР (Казан)

3. Динамо-ЛО-2 (Соснфвия Бор)

4. Динамо-Олимп (Москва)

5. ЮКИОР Харти-Мансийски автономен окръг-Югра

6. Зенит-2 (Санкт Петербург)

7. Нова (Новокуйбишевск)

8. Факел Ямал (Новий Уренгой)

Топ играчи в турнира:

Разпределител: Степан Демирчов (Динамо-ЛО-2)

Посрещач: Тимофей Бенкович (Локомотив-СШОР)

Посрещач: Едуард Никонов (Зенит-УОР)

Блокировач: Антон Березко, (Динамо-ЛО-2)

Блокировач: Андрей Ефремов (Локомотив-СШОР)

Диагонал: Тимофей Граханцев (Зенит-УОР)

Либеро: Дмитрий Казаринов - Факел Ямал (Новий Уренгой)

Най-полезен играч (MVP): Корней Николаев (Локомотив- СШОР).

Следвай ни:

Още от Волейбол

Монтана иска да задържи Бруно Рубо

Монтана иска да задържи Бруно Рубо

  • 20 май 2026 | 17:15
  • 401
  • 0
България излиза днес срещу Украйна на “Силезия Къп”

България излиза днес срещу Украйна на “Силезия Къп”

  • 20 май 2026 | 16:06
  • 1019
  • 0
България гради нов отбор с амбиции за Олимпийските игри в Бризбън

България гради нов отбор с амбиции за Олимпийските игри в Бризбън

  • 19 май 2026 | 18:27
  • 2763
  • 0
Марчело Абонданца: Имаме нужда от повече време и търпение

Марчело Абонданца: Имаме нужда от повече време и търпение

  • 19 май 2026 | 18:06
  • 1764
  • 0
Мария Колева: Настроението е много добро и работим здраво

Мария Колева: Настроението е много добро и работим здраво

  • 19 май 2026 | 17:49
  • 1886
  • 1
Четири български клуба с право на участие в европейските турнири

Четири български клуба с право на участие в европейските турнири

  • 19 май 2026 | 17:33
  • 4905
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ

Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ

  • 20 май 2026 | 16:40
  • 19759
  • 48
Официално: Георги Костадинов е новият спортен директор на Левски

Официално: Георги Костадинов е новият спортен директор на Левски

  • 20 май 2026 | 14:34
  • 25696
  • 70
Червено шествие заля Орлов мост

Червено шествие заля Орлов мост

  • 20 май 2026 | 17:10
  • 9614
  • 47
Шест години по-късно: Локо (Пловдив) и ЦСКА отново един срещу друг в битка за Купата на България

Шест години по-късно: Локо (Пловдив) и ЦСКА отново един срещу друг в битка за Купата на България

  • 20 май 2026 | 07:00
  • 33618
  • 294
10-те числа, които определиха шампионската титла на Арсенал

10-те числа, които определиха шампионската титла на Арсенал

  • 20 май 2026 | 00:55
  • 22483
  • 27
Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг

Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг

  • 20 май 2026 | 09:35
  • 15173
  • 33