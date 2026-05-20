Георги Петров със златен требъл в Русия!

Българският специалист Георги Петров изведе отбора на Локомотив-СШОР (Новосибирск) до златен требъл в Русия!

Сезон 2025/26 за Купата на Младежката лига завърши с Купата на Младежката лига.

Новосибирският Локомотив спечели турнира за Купата на Младежката лига за втора поредна година и 8-и път в историята си.

На финала отборът, воден от известния български треньор Георги Петров, победи Зенит-УОР (Казан) с 3:2 (25:19, 25:16, 21:25, 23:25, 15:13).

След като лесно взе първите два гейма, новосибирският отбор загуби следващите два в оспорвана битка: отборът на Антон Загородских успя да преструктурира играта си. В крайна сметка съдбата на трофея беше решена в тайбрек 15:13 за момчетата на Георги Петров.

ФИНАЛ:

ЛОКОМОТИВ-СШОР (НОВОСИБИРСК) - ЗЕНИТ-УОР (КАЗАН) 3:2 (25:19, 25:16, 21:25, 23:25, 15:13)

ЛОКОМОТИВ: Корней Николаев 2, Павел Немцов 14, Андрей Гуляев 16, Тимофей Бенкович 17, Михаил Широков 16, Андрей Ефремов 11 - Дмитрий Драгунов-либеро (Ярослав Лукин, Александър Сакирко, Владимир Скоробогатко 1, Дмитрий Попков 1)

Старши треньор: ГЕОРГИ ПЕТРОВ

Треньор: ИЛЯ СМИРНОВ

ЗЕНИТ: Дияр Гафуров 1, Тимофей Граханцев 35, Едуард Никонов 13, Платон Проскурин 10, Данила Максимов 5, Саян Баизюлдинов 8 - Руслан Ахметсафин-либеро (Михаил Грязетцки, Руслан Усманов-либеро, Александър Бакарев 1)

Старши треньор: АНТОН ЗАГОРОДСКИХ

Треньор: НИКОЛАЙ АПАЛИКОВ.

Купа на Младежката лига 19 май, Сосновий Бор 2026:

Крайно класиране:

1. Локомотив-СШОР (Новосибирск)

2. Зенит-УОР (Казан)

3. Динамо-ЛО-2 (Соснфвия Бор)

4. Динамо-Олимп (Москва)

5. ЮКИОР Харти-Мансийски автономен окръг-Югра

6. Зенит-2 (Санкт Петербург)

7. Нова (Новокуйбишевск)

8. Факел Ямал (Новий Уренгой)

Топ играчи в турнира:

Разпределител: Степан Демирчов (Динамо-ЛО-2)

Посрещач: Тимофей Бенкович (Локомотив-СШОР)

Посрещач: Едуард Никонов (Зенит-УОР)

Блокировач: Антон Березко, (Динамо-ЛО-2)

Блокировач: Андрей Ефремов (Локомотив-СШОР)

Диагонал: Тимофей Граханцев (Зенит-УОР)

Либеро: Дмитрий Казаринов - Факел Ямал (Новий Уренгой)

Най-полезен играч (MVP): Корней Николаев (Локомотив- СШОР).