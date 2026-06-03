Още една иновация на Световното ще реши проблема със забавеното маркиране на засади

Проблемът със закъснението при маркирането на засади от страна на страничните рефери трябва да бъде разрешен след въвеждането на нова технология, която ще бъде използвана по време на Световното първенство. ФИФА ще въведе усъвършенствана полуавтоматизирана система за отчитане на засада за ВАР, която ще даде възможност за по-бързо взимане на решения и ще даде възможност на страничните рефери да вдигат флаговете си много по-своевременно, вместо да чакат развитието и завършването на атаката. Звуков сигнал в реално време ще бъде изпращан до лайнсмените, в случай че играчът е в положение на засада с повече от 10 см. Предишни версии на технологията, тествани на Световното клубно първенство и Междуконтиненталната купа, уведомяваха съдиите само ако играчът е в засада на повече от 50 см.

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Все пак отговорност на съдията ще бъде кога да вдигне флага си. Те могат да ги задържат спуснат, ако подозират, че е имало неизправност. От ФИФА обаче уверяват, че технологията разполага със серия от предпазни мерки, за да се предотвратят грешки.

Системата все още няма да може да разпознава най-близките засади, като същевременно има ограничения, ако играчите са на земята или ако има няколко твърде близо един до друг. Технологията може да се използва само за позиционна засада, а не за субективни решения, които изискват тълкуване относно това дали играч е пречил на противник, без да е докоснал топката.

ФИФА също потвърди, че ще бъдат създадени реалистични, изготвени с изкуствен интелект 3D аватари на всеки играч, за да се вземат по-точни решения. Това ще означава създаване на дигитално сканиране на всички 1248 играчи в 26-членните състави на 48-те отбора. Всеки футболист ще влезе в камера, за да бъде сканиран, процес, който би трябвало да отнеме само една секунда и трябва да се направи само веднъж по време на фотосесията им преди турнира. В резултат на това на Световното първенство ще бъдат използвани подобрени, по-ясни анимации за засада.

🚨 𝗡𝗘𝗪: FIFA is introducing a new offside technology for the 2026 World Cup.



· The system will alert assistant referees when a player is more than 10 cm offside, allowing them to raise the flag sooner instead of waiting for the play to finish.



· This should reduce… pic.twitter.com/Eg8A55UTOB — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 3, 2026

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