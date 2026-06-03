НБА Европа се цели в лига с 16 отбора, която да започне през октомври 2027 година

Подготвяната организация НБА Европа се стреми към лига с 16 отбора, която да започне през октомври 2027 година, независимо дали Евролигата ще участва в начинанието, заяви заместник-комисарят на НБА Марк Тейтъм, цитиран от агенция Reuters.

„Продължаваме да водим активни дискусии с Евролигата“, коментира Тейтъм и продължи: „Вярваме, че всичко трябва да бъде съгласувано и също така сме реалисти. Готови сме да продължим с ФИБА и нашите партньори, ако е необходимо. Ще има среща с представители на Евролигата през следващите няколко седмици.“

Надпреварата в Евролигата обхваща повечето баскетболни сили на Стария континент, включително Олимпиакос, Реал Мадрид, Фенербахче и Барселона.

Според Sports Business Journal, клубовете от Евролигата ще трябва да платят между 500 милиона и 1 милиард долара за постоянни франчайзи в НБА Европа, но такива ангажименти все още не са поети.

„Изразихме мнението си пред Евролигата. Говорихме с тях за това как единственият начин да се гарантира постоянно място в нашата лига е чрез успешна кандидатура за постоянен франчайз“, заяви Марк Тейтъм.

„Но... ние също така сме готови да продължим с нашите партньори и инвеститори, ако не можем да постигнем някакво споразумение. Очевидно не би било идеално, но ние продължаваме да се стремим към конструктивен, съвместен и съгласуван резултат за цялата европейска екосистема. Бяхме последователни в това, вярвайки, че всички страни трябва да се обединят в най-добрия интерес на баскетбола“, каза още той.

„В края на месеца офертите ще бъдат финализирани и след това ще преминем през целия процес. Няма конкретен график за обявления. Трябва да финализираме преговорите си с клубовете за началото през октомври 2027 година“, допълни Тейтън, който потвърди скорошната новина, че гардът на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич инвестира в отбор от НБА Европа, който ще играе в Рим.

„Невероятно е някой като Лука, който е играл в Евролигата, да се завърне по този начин в европейския баскетбол. Той е много развълнуван от нашия проект. Лука игра в Евролигата и разбира нуждата от конструкция и система, които ще бъдат от полза за спорта“, обясни Марк Тейтъм.

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