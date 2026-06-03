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Ударно начало на Мейджъра в Кьолн

  • 3 юни 2026 | 10:12
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Ударно начало на Мейджъра в Кьолн

Изигра се първият ден от етап № 1 на Мейджъра в Кьолн. Така откриващата част от Swiss фазата на турнира по CS2 вече е в историята.

Победи в началото видяхме за M80, FlyQuest, THUNDER dOWNUNDER, B8, Sharks, GamerLegion, BetBoom и Liquid.

В края на деня M80, B8, GamerLegion и BetBoom пък вече имаха по два успеха при нито една загуба, с което се доближиха на един спечелен двубой от втората фаза.

Съставите на TYLOO, SINNERS, Gaimin Gladiators и HEROIC обаче нямаха същия късмет. След две вече записани поражения петиците са на крачка от елиминацията.

С победа и загуба деня завършиха NRG, Fly, Sharks, Lynn Vision, Liquid, MiBR, THUNDER dOWNUNDER и BIG.

Снимка: ESL

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