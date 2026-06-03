Весела Лечева ще открие и участва в Националната олимпийска академия в Несебър

Председателят на БОК и член на комисия на МОК Весела Лечева ще участва в 44-а сесия на Националната олимпийска академия за млади участници и 14-а сесия за учителите по физическо възпитание и обществени спортни деятели, която ще се проведе в Несебър.

Темата на тазгодишното издание е: „Мястото на Олимпийските ценности в света на съвременния спорт и светогледа на младия човек“. Форумът започва от утре, 4 юни, а официалното откриване на сесиите е в Старата Митрополия.

Председателят на БОК Весела Лечева ще разговаря с участниците на 5-и юни, като в лекциите са включени известни изследователи като проф. Лозан Митев от Националнанта спортна академия „Васил Левски“, проф. Ефрем Ефремов от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и много други.

„Националната олимпийска академия е традиция, която се пази през годините. Като председател ще работя не само за нейното съхраняване, но и за още по-голямо популяризиране на Академията, както и за нови инициативи, свързани с това младите хора да опознаят олимпийските идеи и ценности. В олимпийската година, в която имахме толкова поводи за радост и гордост, се видя, че българското общество жадува за истински герои каквито са олимпийските ни спортисти“, коментира Весела Лечева.

В края на месеца БОК заедно с други спортни организации в страната ще отбележи и Олимпийският ден - 23 юни. Кулминацията на инициативата тази година ще бъде в Троян - родният град на Лора Христова и Милена Тодорова, които донесоха бронз и четвърто място за България от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026.

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